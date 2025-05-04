Barcelona'da şampiyonluk ateşi yandı: Geriden gelip kazandılar!

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, Real Valladolid deplasmanına konuk oldu. İkinci yarıdaki gollerle maçı kazanan Barcelona, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha dönmüş oldu.

La Liga'nın 34. haftasında Real Valladolid'i deplasmanda 2-1 yenen Barcelona, son 4 haftaya lider girdi. Katalan ekibi, kritik maçı kayıpsız geçerken aynı zamanda Şampiyonlar Ligi haftasını da hasarsız atlatmış oldu.

BARCELONA ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

Ev sahibi 6. dakikada Ivan Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçip; ilk yarıyı da önde kapatırken, Barcelona ise ikinci yarıda Raphinha (54) ve Fermin Lopez (60) ile geri döndü. Şampiyonluk yolundaki zorlu maçı 2-1 kazanan Barcelona, puanını 79 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ise 16 puan ile alt lige gitme yolundaki serüvenine devam etti.

BARCELONA INTER İLE BERABERE KALMIŞTI

Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile 3-3 biten ve temposu oldukça yüksek olan bir maç oynayan Barcelona, yorgunluğuna rağmen haftayı hatasız kapattı.