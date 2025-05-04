Alexis Sanchez transferi gerçekleşiyor: Süper Lig'de fırsat hamlesi!

Alexis Sanchez, menajerler aracılığıyla Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi. An itibarıyla İtalya'dan ayrılmaya hazırlanan Alexis Sanchez'in, gelecek sezon için Fenerbahçe ya da Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ve Süper Lig'de forma giymeye hazır olduğu ifade edildi.

Alexis Sanchez transferinde flaş bir gelişme yaşandı ve Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray'a menajerler aracılığıyla haber geldi. Alexis Sanchez'in Udinese'den ayrılacağını anlatan temsilciler, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilenmesi durumunda Şilili yıldızın Süper Lig'de oynamak istediğini belirtti.

ALEXIS SANCHEZ SÜPER LİG'DE FENERBAHÇE YA DA GALATASARAY'A TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Alexis Sanchez, Udinese'ye döndükten sonra aradığını bulamadı ve rotayı yeniden değiştirmeye karar verdi! Vefa borcu olarak Udinese'ye dönen ama İtalya ekibinde yedek kalan Alexis Sanchez, an itibarıyla menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi. Kariyerinin son döneminde Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakan Alexis Sanchez, Süper Lig devlerinin istemesi halinde yaz döneminde Türkiye'ye transfer olmak istiyor.

ALEXIS SANCHEZ TRANSFERİNDE SÜPER LİG KRİTİĞİ

Halihazırda Udinese ile 1 yıllık daha kontratı bulunan Alexis Sanchez; bu sezon sadece 413 dakika forma şansı bulduğu İtalyan ekibinde, yönetim tarafından çoktan gözden çıkarılmış durumda. Süreçten hareketle Çizme'den bonservissiz ayrılabilecek olan Şilili yıldız, Avrupa arenasında son kez forma bulmak adına Süper Lig'de oynamaya sıcak yaklaşıyor ve yıllardır kendisiyle ilgilenen Fenerbahçe ile Galatasaray'a yeşil ışık yakıyor.

ALEXIS SANCHEZ GALATASARAY'A TRANSFERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İtalya'da röportaj veren Alexis Sanchez, Inter'e imza atmadan önce Galatasaray ile anlaştığını ama sürecin son anda iptal olduğunu belirtmişti.