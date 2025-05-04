Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisi | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanıyor. Ev sahibi Fenerbahçe dev derbide şampiyonluk umutlarını korumak isterken, Beşiktaş ise zorlu deplasmanda kazanmak ve Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Bu akşam 19.00 itibarıyla Kadıköy'de oynanacak derbinin orta hakemi Yasin Kol olurken, heyecanla beklenen maça dair tüm ayrıntılar ve son dakika gelişmeleri de haberimizde.

MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMLARI

https://x.com/Fenerbahce/status/1918757647425126567

https://x.com/Besiktas/status/1918925144350757331

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, Talisca, Dzeko.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan(Tayyip), Masuaku, Amir, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mustafa, Immobile.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA DERBİ ÖNCESİ SON DURUM

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe; haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada girerken, Ole Gunnar Soslkjaer'in Beşiktaş'ı ise 52 puanla tabloda 4. basamakta yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'IN SAVUNMA SIKINTISI

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista ile bu hafta antrenmanlara çıkan Felix Uduokhai'nin derbide forma giyip giyemeyeceğine sağlık kuruluyla yapılacak toplantının ardından karar verilecek.

MOURINHO İLK DERBİ GALİBİYETİ İÇİN SAHADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

SOLSKJAER İÇİN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi sınavını verecek.