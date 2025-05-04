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 | Suat Vilgen

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! Resmi açıklama geldi

Beşiktaş'ta Başkanlık Seçimi tarihi belli oldu. Siyah-beyazlı kulüp, resmi açıklama ile stresli geçmesi beklenen kongrenin yeri ve zamanını duyurdu.

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Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! Resmi açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 11:40

Beşiktaş’ta Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için tarih netleşti. Siyah-beyazlı kulüp, çoğunluk sağlanamayan ilk toplantının ardından, seçimin yapılacağı ikinci ve son toplantının 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! Resmi açıklama geldi
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SEÇİM YERİ BAKIRKÖY

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00’da Zuhuratbaba Mahallesi, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, No:32 (Sinan Erdem Spor Salonu yanı) 34147 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacağı ilan edilmişti. Bugün çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır. Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.”

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! Resmi açıklama geldi
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ADALI'YA RAKİP ÇIKACAK MI?

Diğer yandan, 11 Mayıs’ta yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi, siyah-beyazlı camiada heyecan giderek artıyor. Taraftarlar ve kongre üyeleri, yeni dönemde kulübü yönetecek ismin kim olacağını merakla bekliyor. Şu ana kadar başkanlık yarışında adı geçen tek isim mevcut başkan Serdal Adalı oldu. Adalı’nın resmen adaylığını açıklaması beklenirken, karşısına başka bir ismin çıkıp çıkmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

ETİKETLER
#beşiktaş kulübü
#beşiktaş kulübü
#başkanlık seçimi
#Serdal Adalı
#Serdal Adalı
#Spor
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