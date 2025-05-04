Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini muhtemel 11'leri de belli oldu. İşte dev derbinin analizi ve muhtemel 11'leri..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 10:32

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası muhteşem bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Bu sezon hiç derbi kazanamayan alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek hem şampiyonluk yarışında yara almamak hem de taraftarını sevindirmek istiyor. Öte yadan Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor. Tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün ise durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇIN 3'ÜNDE PUAN ALDI

Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 derbi maçın 3'ünde sahadan puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Fenerbahçe muhtemel 11: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, Talisca

Beşiktaş muhtemel 11: Mert, Svensson, Paulista, Tayyip Talha, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Mustafa Erhan

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sivasspor'un Galatasaray'a attığı golde iptal kararı doğru mu? Trio ekibi tartışmalara noktayı koydu
ETİKETLER
#Spor
#beşiktaş
#çözün
#Fenerbahçe
#telefon
#Ülkeler Birliği
#süper lig
#derbi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.