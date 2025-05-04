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 | Onur Kaya

Sivasspor'un Galatasaray'a attığı golde iptal kararı doğru mu? Trio ekibi tartışmalara noktayı koydu

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin maçın son anlarında bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Maça damga vuran pozisyonu Trio ekibi yorumladı.

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Sivasspor'un Galatasaray'a attığı golde iptal kararı doğru mu? Trio ekibi tartışmalara noktayı koydu
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 05:26
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 05:26

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller Torreira (9'), Osimhen (15', 31') ve Barış Alper Yılmaz'dan (25') geldi. Konuk ekibin tek golünü ise Rey Manaj (33') kaydetti.

Sivasspor'un Galatasaray'a attığı golde iptal kararı doğru mu? Trio ekibi tartışmalara noktayı koydu

TRİO EKİBİNDEN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Mücadelenin sonlarında Sivasspor'un bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Maça damga vuran tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluş beIN Sports'ta değerlendiren Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban yorumladı.

Sivasspor'un Galatasaray'a attığı golde iptal kararı doğru mu? Trio ekibi tartışmalara noktayı koydu

CAMARA'NIN OSIMHEN'E FAULE KART GÖSTERİLMELİ MİYDİ? (DK 12)

  • Bülent Yıldırım: Riskli bir bölge. Camara'nın yaptığı faulün karşılığı dikkatsiz faul. Sarı kart olmalıydı.
  • Deniz Çoban: Sarı kart gösterilmeliydi.
  • Bahattin Duran: Tartışmasız bir sarı kart. Hareketin biraz daha yoğunluğu olsa kırmızı kart bile olabilirdi.
Sivasspor'un Galatasaray'a attığı golde iptal kararı doğru mu? Trio ekibi tartışmalara noktayı koydu

EFKAN'IN DAVINSON'A YAPTIĞI FAULDE KART ÇIKMALI MIYDI? (DK 45)

  • Bülent Yıldırım: Sarı karttan şüphem yok. Efkan'ın suratını gördünüz mü? Ne gelecek diye bekliyor. Kart çıkmayınca rahatladı.
  • Deniz Çoban: Efkan tamamen futbolun dışına çıkıyor. Rakibine çelme ile tekme arasında faul yapıyor. Kontrolsüz hareket, sportmenlik dışı hareket. Her türlü sarı kart. Buna faul çaldıktan sonra sarı kart göstermek gerekiyor.
  • Bahattin Duran: Efkan'ın topla oynama niyeti ve şansı yok. Sarı kart.
Sivasspor'un Galatasaray'a attığı golde iptal kararı doğru mu? Trio ekibi tartışmalara noktayı koydu
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MERTENS'İN ALDATMA GEREKÇESİYLE GÖRDÜĞÜ SARI KART DOĞRU MU? (DK 76)

  • Bülent Yıldırım: Hakem ikinci yarı skorun etkisiyle bazı şeylere fantastik baktı. Mertens şarj almak için topla rakip arasına girdi. Etkili bir faul söz konusu değil. Buna asla aldatma diyemeyiz. Mertens de penaltı almak niyetinde değil. Pozisyon gereği bir hadise var. Devam kararı doğru olurdu.
  • Deniz Çoban: Aldatma var demek niyet okumak demektir. Bu pozisyonda karar devam olmalıydı. Aldatma olduğunu düşünmüyorum ama penaltı da değil.
  • Bahattin Duran: Pozisyon kesinlikle penaltı değil. Bu mücadelede en doğru karar devam olmalıydı.
Sivasspor'un Galatasaray'a attığı golde iptal kararı doğru mu? Trio ekibi tartışmalara noktayı koydu

SİVASSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE KARAR DOĞRU MU? (DK 89)

  • Bülent Yıldırım: Bizim ligimize has bir şey. 50-60 bin kişinin önünde hakem, Riva'dan gelen informasyonu anlamaya çalışıyor, futbolcular hakemin kulağının dibinde bağrışıyor. Mertens topu çaldı. Uygulamada bu faul. Topla oynayan Mertens, teması yapan da Pritchard. Karar doğru.
  • Deniz Çoban: Birinin futbol mantığına sığmayabilir. Ama futbol oyun kuralları yorumunda bir oyuncunun ayağını topa savurduğu sırada başka bir oyuncunun topu temiz şekilde uzaklaştırması talihsiz bir pozisyondur. VAR'ın karışabildiği alanlar çok sınırlı. Birçok şeye karışamıyor. Karıştığı zamanlarda da hakem kararlarına yüzde 2'lik bir katkı var. Değer mi bu kadar yatırıma?
  • Bahattin Duran: Yardımcı hakemin burada yaptığı tek doğru şey top ağlara gittikten sonra bayrak kaldırması. Ama Esat Sancaktar gibi tecrübeli bir hakem bir pozisyonda 2 hata yaptı. Ofsayt yok. Sadece prosedürü doğru uyguladı. Topla Galatasaraylı oyuncu oynadı. Koita ofsayt pozisyonunda değildi. Ofsaytta hata var. Hakemle VAR arasında iletişim problemi var. Muhtemelen VAR'da ofsayt olmadığı söylendiği için hakem santrayı gösterdi. Önce iletişim kazası yaşanıyor ama sonrasında yaşanan golün iptali kararı doğru.
Sivasspor'un Galatasaray'a attığı golde iptal kararı doğru mu? Trio ekibi tartışmalara noktayı koydu
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