Sivasspor'un Galatasaray'a attığı golde iptal kararı doğru mu? Trio ekibi tartışmalara noktayı koydu

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin maçın son anlarında bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Maça damga vuran pozisyonu Trio ekibi yorumladı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller Torreira (9'), Osimhen (15', 31') ve Barış Alper Yılmaz'dan (25') geldi. Konuk ekibin tek golünü ise Rey Manaj (33') kaydetti.
Mücadelenin sonlarında Sivasspor'un bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Maça damga vuran tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluş beIN Sports'ta değerlendiren Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban yorumladı.