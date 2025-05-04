Sivasspor'un Galatasaray'a attığı golde iptal kararı doğru mu? Trio ekibi tartışmalara noktayı koydu

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin maçın son anlarında bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Maça damga vuran pozisyonu Trio ekibi yorumladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller Torreira (9'), Osimhen (15', 31') ve Barış Alper Yılmaz'dan (25') geldi. Konuk ekibin tek golünü ise Rey Manaj (33') kaydetti.

TRİO EKİBİNDEN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Mücadelenin sonlarında Sivasspor'un bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Maça damga vuran tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluş beIN Sports'ta değerlendiren Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban yorumladı.

CAMARA'NIN OSIMHEN'E FAULE KART GÖSTERİLMELİ MİYDİ? (DK 12)

Bülent Yıldırım: Riskli bir bölge. Camara'nın yaptığı faulün karşılığı dikkatsiz faul. Sarı kart olmalıydı.

Riskli bir bölge. Camara'nın yaptığı faulün karşılığı dikkatsiz faul. Sarı kart olmalıydı. Deniz Çoban: Sarı kart gösterilmeliydi.

Sarı kart gösterilmeliydi. Bahattin Duran: Tartışmasız bir sarı kart. Hareketin biraz daha yoğunluğu olsa kırmızı kart bile olabilirdi.

EFKAN'IN DAVINSON'A YAPTIĞI FAULDE KART ÇIKMALI MIYDI? (DK 45)

Bülent Yıldırım: Sarı karttan şüphem yok. Efkan'ın suratını gördünüz mü? Ne gelecek diye bekliyor. Kart çıkmayınca rahatladı.

Sarı karttan şüphem yok. Efkan'ın suratını gördünüz mü? Ne gelecek diye bekliyor. Kart çıkmayınca rahatladı. Deniz Çoban: Efkan tamamen futbolun dışına çıkıyor. Rakibine çelme ile tekme arasında faul yapıyor. Kontrolsüz hareket, sportmenlik dışı hareket. Her türlü sarı kart. Buna faul çaldıktan sonra sarı kart göstermek gerekiyor.

Efkan tamamen futbolun dışına çıkıyor. Rakibine çelme ile tekme arasında faul yapıyor. Kontrolsüz hareket, sportmenlik dışı hareket. Her türlü sarı kart. Buna faul çaldıktan sonra sarı kart göstermek gerekiyor. Bahattin Duran: Efkan'ın topla oynama niyeti ve şansı yok. Sarı kart.

MERTENS'İN ALDATMA GEREKÇESİYLE GÖRDÜĞÜ SARI KART DOĞRU MU? (DK 76)

Bülent Yıldırım: Hakem ikinci yarı skorun etkisiyle bazı şeylere fantastik baktı. Mertens şarj almak için topla rakip arasına girdi. Etkili bir faul söz konusu değil. Buna asla aldatma diyemeyiz. Mertens de penaltı almak niyetinde değil. Pozisyon gereği bir hadise var. Devam kararı doğru olurdu.

Hakem ikinci yarı skorun etkisiyle bazı şeylere fantastik baktı. Mertens şarj almak için topla rakip arasına girdi. Etkili bir faul söz konusu değil. Buna asla aldatma diyemeyiz. Mertens de penaltı almak niyetinde değil. Pozisyon gereği bir hadise var. Devam kararı doğru olurdu. Deniz Çoban: Aldatma var demek niyet okumak demektir. Bu pozisyonda karar devam olmalıydı. Aldatma olduğunu düşünmüyorum ama penaltı da değil.

Aldatma var demek niyet okumak demektir. Bu pozisyonda karar devam olmalıydı. Aldatma olduğunu düşünmüyorum ama penaltı da değil. Bahattin Duran: Pozisyon kesinlikle penaltı değil. Bu mücadelede en doğru karar devam olmalıydı.

SİVASSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE KARAR DOĞRU MU? (DK 89)