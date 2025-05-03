Okan Buruk'tan 'Mayıs' göndermesi!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 34. haftayı Sivasspor'u 4-1 yenerek tamamladı. Şampiyonluğa her hafta biraz daha yaklaşan Galatasaray'da, Okan hocadan maç sonunda kritikler geldi.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN 'MAYIS' MESAJI

"Taraftarımızla birlikte yaptığımız baskılar ve ilk bölümde attığımız gollerle maçı bitirmiş olduk. Bu zamanda Sivasspor gibi küme düşme hattında bulunan bir takıma karşı bunu yapmamız önemli. Eren'in bir sakatlığı oldu, bir iki gün içinde durumu daha net belli olur. Bugünden tek üzüntümüz o. Hep önde oynadık, rakibe geçiş şansı vermedik. Önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolunda yürüyoruz. Mayıs ayı bizim için önemli. Galatasaray'ın bu aydaki başarı oranı çok yüksek. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. Maçtan önce de söyledim; stadyum çok erken doldu, bir derbi maçı gibiydi, birçok insan da bizi televizyondan destekledi. Yolumuza devam ediyoruz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Oyuncularımın performansları, konsantrasyonları çok yüksek. Bunu devam ettireceğiz."

VICTOR OSIMHEN VE REKOR KONUSU

Okan hoca Nijeryalı yıldızla ilgili, "Kariyer rekorunu daha yukarıya çekmesini biraz da ben engelledim. Bir sonraki maçını da düşünerek erken oyundan aldım. Sakatlık riski ve kart riski de vardı. Bugün 3 gol de atabilirdi rahat bir şekilde ama oyuncularımızı korumak istiyoruz. Ben biraz kariyer rekorunu geliştirmesini engellemiş olabilirim." açıklamasını yaptı.