Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan 'Mayıs' göndermesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Mayıs ayının önemine değinen Okan Buruk, şampiyonluk yolunda olduklarını yineledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okan Buruk'tan 'Mayıs' göndermesi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 22:03

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 34. haftayı Sivasspor'u 4-1 yenerek tamamladı. Şampiyonluğa her hafta biraz daha yaklaşan Galatasaray'da, Okan hocadan maç sonunda kritikler geldi.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN 'MAYIS' MESAJI

"Taraftarımızla birlikte yaptığımız baskılar ve ilk bölümde attığımız gollerle maçı bitirmiş olduk. Bu zamanda Sivasspor gibi küme düşme hattında bulunan bir takıma karşı bunu yapmamız önemli. Eren'in bir sakatlığı oldu, bir iki gün içinde durumu daha net belli olur. Bugünden tek üzüntümüz o. Hep önde oynadık, rakibe geçiş şansı vermedik. Önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolunda yürüyoruz. Mayıs ayı bizim için önemli. Galatasaray'ın bu aydaki başarı oranı çok yüksek. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. Maçtan önce de söyledim; stadyum çok erken doldu, bir derbi maçı gibiydi, birçok insan da bizi televizyondan destekledi. Yolumuza devam ediyoruz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Oyuncularımın performansları, konsantrasyonları çok yüksek. Bunu devam ettireceğiz."

Okan Buruk'tan 'Mayıs' göndermesi!

VICTOR OSIMHEN VE REKOR KONUSU

Okan hoca Nijeryalı yıldızla ilgili, "Kariyer rekorunu daha yukarıya çekmesini biraz da ben engelledim. Bir sonraki maçını da düşünerek erken oyundan aldım. Sakatlık riski ve kart riski de vardı. Bugün 3 gol de atabilirdi rahat bir şekilde ama oyuncularımızı korumak istiyoruz. Ben biraz kariyer rekorunu geliştirmesini engellemiş olabilirim." açıklamasını yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

OKAN BURUK GALATASARAY'DAKİ KAÇINCI ŞAMPİYONLUĞUNA HAZIRLANIYOR?
Başarılı hoca, sarı kırmızılı ekipteki üst üste yaşayacağı 3. şampiyonluk için adım adım ilerliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Transferi resmen duyurdular
Fenerbahçeli Fred'e resmi teklif: Transferde ters köşe geldi!
ETİKETLER
#sivasspor
#sivasspor
#trendyol süper lig
#Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.