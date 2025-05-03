Başakşehir Avrupa yolcusu: Beşiktaş'a derbi öncesi ekstra yük!

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor deplasmanına çıkan Başakşehir, zorlu maçı kazandı ve derbi öncesi Beşiktaş'a mesaj verdi. Avrupa bileti için Beşiktaş ile yarışan Başakşehir, kritik haftayı 3 puanla kapattı.

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefi için mücadele veren Başakşehir, Hatayspor deplasmanında 4-2 galip geldi. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı haftada hata yapmayan İstanbul ekibi, derbinin sonucunu beklemeye başladı.

HATAY'DA 6 GOLLÜ MAÇ

Hatayspor'un golleri 4. dakikada Carlos Strandberg ve 56. dakikada Bilal Boutobba'dan gelirken; Başakşehir ise Piatek (9), Yusuf Sarı (32), Brnic (82) ve Figueiredo (90+P) ile mutlu sona ulaştı. Ayrıca heyecanlı karşılaşmanın 45. dakikasında, Krzysztof Piatek penaltı vuruşundan yararlanamadı.

PUAN KRİTİĞİ

Başakşehir bu galibiyetle 51 puana yükselirken, küme düşmesi kesinleşmiş olan Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

https://x.com/ibfk2014/status/1918727689516572946

GELECEK MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Hatayspor ise Göztepe deplasmanına konuk olacak.