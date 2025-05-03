Başakşehir Avrupa yolcusu: Beşiktaş'a derbi öncesi ekstra yük!

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor deplasmanına çıkan Başakşehir, zorlu maçı kazandı ve derbi öncesi Beşiktaş'a mesaj verdi. Avrupa bileti için Beşiktaş ile yarışan Başakşehir, kritik haftayı 3 puanla kapattı.
Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefi için mücadele veren Başakşehir, Hatayspor deplasmanında 4-2 galip geldi. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı haftada hata yapmayan İstanbul ekibi, derbinin sonucunu beklemeye başladı.
Hatayspor'un golleri 4. dakikada Carlos Strandberg ve 56. dakikada Bilal Boutobba'dan gelirken; Başakşehir ise Piatek (9), Yusuf Sarı (32), Brnic (82) ve Figueiredo (90+P) ile mutlu sona ulaştı. Ayrıca heyecanlı karşılaşmanın 45. dakikasında, Krzysztof Piatek penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Başakşehir bu galibiyetle 51 puana yükselirken, küme düşmesi kesinleşmiş olan Hatayspor ise 19 puanda kaldı.
https://x.com/ibfk2014/status/1918727689516572946
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Hatayspor ise Göztepe deplasmanına konuk olacak.