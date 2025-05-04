Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi: Taraftarlar tepki gösterdi!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Youssef En-Nesyri krizi yaşandı. Mücadelede etkisiz bir performans gösteren Youssef En-Nesyri, Fenerbahçeli taraftarlardan yoğun tepki gördü.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynandı. Dev maçı Beşiktaş 1-0 kazanırken, Youssef En-Nesyri ise etkisiz performansıyla Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı.

FENERBAHÇE'DE YOUSSEF EN-NESYRI KRİZİ

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde şut dahi çekemeyen Youssef En-Nesyri 70. dakikada kenara gelirken, Fenerbahçe tribünlerinden sesler yükseldi. Faslı forvetin performansını eleştiren taraftarlar, oyuna giren İrfan Can Kahveci'ye ise alkış tuttu.

FENERBAHÇE'DE YÖNETİME DE TEPKİ VERİLDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, derbide Beşiktaş'ın öne geçmesiyle birlikte Ali Koç yönetimine de 'istifa' davetinde bulundu. Maç boyunca Ali Koç yönetimi aleyhinde tezahürat yapan sarı lacivertliler, bitiş düdüğüyle birlikte daha yüksek sesle haykırmaya devam etti.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA HAVLU ATTI

Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, liderin 8 puan gerisinde kaldı.