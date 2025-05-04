Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi: Taraftarlar tepki gösterdi!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Youssef En-Nesyri krizi yaşandı. Mücadelede etkisiz bir performans gösteren Youssef En-Nesyri, Fenerbahçeli taraftarlardan yoğun tepki gördü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi: Taraftarlar tepki gösterdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 21:24

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynandı. Dev maçı Beşiktaş 1-0 kazanırken, Youssef En-Nesyri ise etkisiz performansıyla Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı.

FENERBAHÇE'DE YOUSSEF EN-NESYRI KRİZİ

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde şut dahi çekemeyen Youssef En-Nesyri 70. dakikada kenara gelirken, Fenerbahçe tribünlerinden sesler yükseldi. Faslı forvetin performansını eleştiren taraftarlar, oyuna giren İrfan Can Kahveci'ye ise alkış tuttu.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi: Taraftarlar tepki gösterdi!

FENERBAHÇE'DE YÖNETİME DE TEPKİ VERİLDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, derbide Beşiktaş'ın öne geçmesiyle birlikte Ali Koç yönetimine de 'istifa' davetinde bulundu. Maç boyunca Ali Koç yönetimi aleyhinde tezahürat yapan sarı lacivertliler, bitiş düdüğüyle birlikte daha yüksek sesle haykırmaya devam etti.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi: Taraftarlar tepki gösterdi!

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA HAVLU ATTI

Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, liderin 8 puan gerisinde kaldı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY KİMLE OYNAMIŞTI?
Sarı kırmızılı ekip, Sivasspor'u 4-1 mağlup etmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe 'şampiyonluk' rüyasından uyandı! Kartal kanaryayı avladı
Fenerbahçe tribünlerinden 'yönetim istifa' tezahüratları: Beşiktaş derbisinde büyük tepki!
ETİKETLER
#yousef en-nesyri
#youssef en-nesyri
#yousef en-nesyri
#youssef en-nesyri
#Fenerbahçe Derbisi
#fenerbahçe-beşiktaş
#büyük kriz
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.