Ole Gunnar Solskjaer'den sürpriz teşekkür: Derbi sonrası şaşırttı!

Beşiktaş'ta derbi galibiyeti sonrasında Ole Gunnar Solskjaer'den kritikler geldi. Zor bir maç olduğuna dikkat çeken Ole Gunnar Solskjaer, sağlık ekibine ayrıca teşekkür ederek futbolseverlerin alışık olmadığı bir çıkış yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA SOLSKJAER'DEN DERBİ YORUMLARI

"4-3-3 oynadık. Rakibimizin beklerini öne çıkarmamak istedik. Rakibimiz iyi bir takım. Biz de Beşiktaş'ız. Savaştık ve çabaladık. Bu da Beşiktaş'ın bir değeridir. Penaltıyı kurtardılar. Gedson buna rağmen golünü de buldu ve iyi reaksiyon verdi. Rakip bizim için işi zorlaştırdı bugün. Mert Günok fantastik oynadı. Her anlamda çok iyi performans gösterdi. Topu da daha çok tutabilirdik ama rakibimiz de işimizi zorlaştırdı bu konuda. Gabriel harikaydı. Ama Felix'i bugün özellikle öne çıkarmak istiyorum sadece bir idmana çıkabilmişti. 7-8 hafta uzak kaldı takımdan. Büyük bir fedakârlık yaptı ve bugün inanılmazdı. Dzeko gibi oyuncuları vardı ve Felix'in katkısına ihtiyacım vardı. Buradan da sağlık ekibimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Sezon sonu bizim için çok önemli olacak. Oyuncularımızın antrenmanlarda neler yaptığına sürekli bakıyoruz. Eğer bugün gibi harika oynamasak bile hep birlikte oynamaya devam edersek, savaşmaya devam edersek, her oyuncum daha fazla dakikayı hak edecek. Her maçın kendi hayatı var. Bugün Fenerbahçe için işleri zorlaştırmak istedik. Bu hafta iyi bir antrenman geçirip, Adana maçına çıkmak istiyoruz. Benim işim bu. Eğer antrenmanımızı iyi yaparsak, maçları da iyi oynarız. Ve oyuncularım kesinlikle çok iyi hazırlanıyor son zamanlarda."