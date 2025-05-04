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 | Burak Ayaydın

Mauro Icardi ve Victor Osimhen derbi sonrası telefona sarıldı! Galatasaray cephesinden Fenerbahçe paylaşımları geldi

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesinin ardından Galatasaray cephesinden üst üste paylaşımlar geldi. Mauro Icardi ve Victor Osimhen derbi sonrası mesaj verirken, Galatasaray resmi hesabından da 'konsantrasyon' konusuna değinildi.

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Mauro Icardi ve Victor Osimhen derbi sonrası telefona sarıldı! Galatasaray cephesinden Fenerbahçe paylaşımları geldi
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 23:01
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 23:04

Galatasaray tarafından Fenerbahçe'ye taşlar geldi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a derbi mağlubiyeti sonrasında Mauro Icardi ve Victor Osimhen paylaşımlar yaparken, resmi hesaptan da 'şampiyonluk' hatırlatması yapıldı.

MAURO ICARDI 'MAYIS' DEDİ

Mauro Icardi ve Victor Osimhen derbi sonrası telefona sarıldı! Galatasaray cephesinden Fenerbahçe paylaşımları geldi

Sosyal medyadan paylaşım yapan Mauro Icardi, "Mayıs gelince neler olacağını zaten biliyoruz." dedi. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sosyal medyada gündeme taşındı.

OSIMHEN BİR KARE İLE GÖNDERME YAPTI

https://x.com/victorosimhen9/status/1919096643112018093

GALATASARAY YİNE 'KONSANTRASYON' DEDİ

https://x.com/GalatasaraySK/status/1919093388265078867

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY KAÇ PUAN FARKLA LİDER?
Aslan, Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle birlikte son 4 haftaya 8 puan önde girdi.
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