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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli futbolcu yayını terk etti!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından flaş bir olay yaşandı. Yayıncı kuruluşa Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili röportaj vermeye gelen İrfan Can Eğribayat, yayını terk etti.

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Fenerbahçeli futbolcu yayını terk etti!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 22:38
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 22:42

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında 1-0 galip geldi. Derbinin ardından röportaj için gelen İrfan Can Eğribayat, "Özür dilesek ne olacak" diyerek yayını yarıda bıraktı.

FENERBAHÇELİ İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN FLAŞ ÇIKIŞ

Maçın ardından yayıncı kuruluşa röportaja gelen İrfan Can Eğribayat, taraftarlardan özür diledi. 26 yaşındaki file bekçisi, "İsmim yazıldığı için gelmek zorundaydım buraya. Taraftarımızdan özür dileriz. Bize yakışmayan bir maçtı. Gerçi özür dilesek ne olacak? Çok üzgünüz, kelimeler bir araya gelmiyor şu anda." dedi ve röportaj alanını terk etti.

FENERBAHÇE DERBİ MAĞLUBİYETİYLE HAVLU ATTI

Zirvenin 8 puan gerisine düşen sarı lacivertliler, an itibarıyla şampiyonluk şansını iyice zora soktu.

Fenerbahçeli futbolcu yayını terk etti!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE ŞİMDİ NE OLACAK?
Taraftarlar yönetimin istifasını istedi ama şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.
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