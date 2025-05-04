Samsunspor Avrupa aşkına: Arda Turan'ın Eyüpspor'una fark attılar!

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile Eyüpspor karşılaştı. Karadeniz ekibi erken öne geçtiği maçı rahat kazandı ve Avrupa hedefi yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor, Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren goller Dimata (4-61) ve Mouandilmadji'den (90+) gelirken, Arda Turan'ın takımı Eyüpspor ise beklentilerin altında kaldı.

https://x.com/Samsunspor/status/1919045133846069741

SAMSUNSPOR 3-0 EYÜPSPOR

Maçın 4. dakikasında Dimata ile öne geçen Samsunspor ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Dimata 61'de yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Ardından ise 74. dakikada Thiam; Eyüpspor adına penaltıyı kaçırırken, maçın 90+5. dakikasında Mouandilmadji skoru belirledi ve mücadele 3-0 sona erdi.

SAMSUNSPOR AVRUPA YOLUNDA İLERLİYOR

Bu sonuçla Samsunspor 57 puanla 3. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, Eyüpspor ise 50 puanla 6. sırada kaldı ve Avrupa kupalarına gitme adına dezavantajlı duruma düştü.