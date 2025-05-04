Fenerbahçe teknik direktör değişimine gidiyor! İşte yönetimin görüşeceği sürpriz isim

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, sarı lacivertli ekip adına adeta şampiyonluğa havlu attığı maç oldu. Evinde Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de büyük bir değişim bekleniyor. Önümüzdeki sezon için Jose Mourinho ile devam etmek istemeyen Ali Koç ve yönetiminin, taraftarın en çok istediği isimlerin başında gelen Sergen Yalçın ile görüşeceği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe, Beşiktaş yenilgisiyle birlikte adeta havlu attı. Şampiyonluk umutlarını yitiren sarı lacivertli ekipte değişim rüzgarı da esmeye başladı. Özellikle sosyal medyada paylaşımlarıyla yönetime çağrı yapan taraftarlar, Portekizli hoca Jose Mourinho'yu takımın başında görmek istemediğini belirtti.

ALİ KOÇ MOURİNHO GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞECEK

Fenerbahçe evinde ağırladığı Beşiktaş'a 0-1 mağlup olarak şampiyonluk umutlarını yitirdi. Maçtan sonra hem Ali Koç'a hem de teknik direktör Jose Mourinho'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tribünde ve daha sonrasında sosyal medyada eleştirilerini paylaşan sarı lacivertli taraftarlar, bir an önce değişimin gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Başkan Ali Koç'un gelecek sezon planlamasını şimdiden yapmak istediği ve Portekizli hocanın geleceği için de bizzat kendisiyle görüşeceği iddia edildi.

SERGEN YALÇIN ADIM ADIM FENER'E!

Bu sezon Fenerbahçe'de yapılan büyük yatırımlar ve mutlak şampiyonluk hedefi, Beşiktaş maçında alınan yenilgiyle beraber neredeyse son buldu. Büyük beklentilerle takımın başına getirilen Mourinho, hem taraftarın hem de yönetimin isteklerini yerine getiremedi.

Geldiği günden bu yana saha içi ve saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Portekizli çalıştırıcının sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor. Gelecek sezon için planlamalarını şimdiden yapmaya başlayan Ali Koç, özellikle taraftarın ısrarla istediği Sergen Yalçın ile bir araya gelecek.

Sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların en çok istediği teknik direktörler arasında yer alan Yalçın'ın he ligi iyi bilmesi hem de çalıştığı takımlardaki başarısı, Fenerbahçe'ye transferinde büyük rol oynuyor.

Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın önümüzdeki günlerde başarılı teknik adam Sergen Yalçın ile bir araya gelerek görüşme yapması iddialar arasında.