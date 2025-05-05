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Editor
 | Burak Ayaydın

Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a 7 madde! "Fenerbahçe'nin bütün kritiği bunlar"

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra Serdar Ali Çelikler'den ilginç bir çıkış geldi. NEO Spor'un YouTube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin bittiğini söyledi ve 7 madde sıraladı.

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Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a 7 madde!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 00:07

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Ali Koç'un 'nasipsiz' olduğunun altını çizen Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe için 7 madde ile gündemi noktaladı.

Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a 7 madde! "Fenerbahçe'nin bütün kritiği bunlar"

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'A 'İSTİFA' DAVETİ

"Fenerbahçe hangi maçta favoriydi ki bu maçı kazansın? Hayranı olduğum Jose Mourinho, resmen gözümün önünde eriyor ve ben de bunu izliyorum. Kaybeden bir adama dönüştü, bitmiş artık. Suudi Arabistan'a gidince orada da başarılı olamaz. Herkesin bir devri var ve o devir bitti artık. Açıkçası Beşiktaş farka gider diye düşünüyordum ama olmadı. Ayrıca bugün yönetime ilk kez küfür edildi, bazı şeyleri zorlamamak lazım. Nasibim bu de ve devam et. Nasibinin bu olduğunu anlaman için daha ne yaşanması lazım? Fenerbahçe'deki nasibin bu kadar, başkanlığı bırak artık. Zaten Fenerbahçe için de kritik 7 madde var artık ve liste şu şekilde.

1 - Ali Koç istifa.

2 - Acun Ilıcalı istifa.

3 - Jose Mourinho artık bitmiş.

4 - Stratejin yok.

5 - Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.

6 - Ali Koç istifa.

7 - Ali Koç istifa."

Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a 7 madde! "Fenerbahçe'nin bütün kritiği bunlar"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE İSTİFA SÜRECİ VAR MI?
Taraftarların isteğine rağmen yönetimden istifayla ilgili bir bilgilendirme ya da erken seçim vaadi gelmedi.
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