Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a 7 madde!

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Ali Koç'un 'nasipsiz' olduğunun altını çizen Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe için 7 madde ile gündemi noktaladı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'A 'İSTİFA' DAVETİ

"Fenerbahçe hangi maçta favoriydi ki bu maçı kazansın? Hayranı olduğum Jose Mourinho, resmen gözümün önünde eriyor ve ben de bunu izliyorum. Kaybeden bir adama dönüştü, bitmiş artık. Suudi Arabistan'a gidince orada da başarılı olamaz. Herkesin bir devri var ve o devir bitti artık. Açıkçası Beşiktaş farka gider diye düşünüyordum ama olmadı. Ayrıca bugün yönetime ilk kez küfür edildi, bazı şeyleri zorlamamak lazım. Nasibim bu de ve devam et. Nasibinin bu olduğunu anlaman için daha ne yaşanması lazım? Fenerbahçe'deki nasibin bu kadar, başkanlığı bırak artık. Zaten Fenerbahçe için de kritik 7 madde var artık ve liste şu şekilde.

1 - Ali Koç istifa.

2 - Acun Ilıcalı istifa.

3 - Jose Mourinho artık bitmiş.

4 - Stratejin yok.

5 - Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.

6 - Ali Koç istifa.

7 - Ali Koç istifa."