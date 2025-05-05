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 | Burak Ayaydın

Kasımpaşa-Trabzonspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Burak Yılmaz'ın Kasımpaşa'sı ile Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u karşı karşıya geliyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

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Kasımpaşa-Trabzonspor | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 18:21
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 20:01

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, İstanbul'da Trabzonspor'u ağırlıyor. Karadeniz ekibi Avrupa hedefi için galip gelmek isterken, Kasımpaşa ise ligde kalmayı garantileme hesapları yapıyor. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı kritik mücadele, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Kasımpaşa-Trabzonspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Cafu, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Nuno Da Costa.

Kasımpaşa-Trabzonspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor: Muhammet Taha, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Okay, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.

Kasımpaşa-Trabzonspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMLARI

https://x.com/kasimpasa/status/1919134946574172306

https://x.com/Trabzonspor/status/1919134964299268489

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı.

KASIMPAŞA İLE TRABZONSPOR ARASINDA 32. RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa, bugün İstanbul'da yapacakları müsabakayla 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazanırken, Kasımpaşa ise rakibini 8 kez mağlup etti.

Kasımpaşa-Trabzonspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

SON DÖNEMDE KASIMPAŞA ÜSTÜN

İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda Kasımpaşa üstünlük sağladı. Son 3 sezonda oynanan 5 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken, 2 maç eşitlikle ve 1 maç da bordo mavili takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kasımpaşa-Trabzonspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Denis Draguş ile sarı kart cezası bulunan Pedro Malheiro Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA SON DÖNEMDE HANGİ TRANSFER GÜNDEMİ MEŞGUL EDİYOR?
Bordo mavili ekibin, Espanyol'dan ayrılmaya hazırlanan Javi Puado'ya imza attırmak istediği biliniyor.
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#Spor
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