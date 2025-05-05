Mauro Icardi için transfer iddiası! Galatasaray'dan açıklama geldi

Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi için çarpıcı transfer iddiaları gündeme geldi. Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığı belirtilen Arjantinli yıldızın transfer görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. Sarı kırmızılı kulüp, Icardi hakkındaki transfer haberlerine ilişkin zorunlu bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, özel hayatındaki çalkantılı gelişmeler nedeniyle sarı kırmızılılardan uzak kaldı. Eşi Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Arjantinli golcü, China Suarez ile birlikte yeni bir aşka yelken açtı. Ancak China Suarez'in, Icardi ile Galatasaray'ın yollarının ayrılmasına vesile olacağı iddia edildi.

'BREZİLYA TAKIMLARIYLA GÖRÜŞÜYOR' İDDİASI

Kariyerine İstanbul'da devam etmeme kararı alan Mauro Icardi'nin Brezilya kulüpleriyle transfer görüşmelerine başladığı öne sürüldü. Kız arkadaşı gibi ailesine yakın olmak isteyen Icardi'nin ülkesinin köklü kulüplerinden River Plate'e de gidebileceği iddia edildi.

GALATASARAY'DAN TRANSFER İDDİALARINA CEVAP

Ancak Galatasaray, Mauro Icardi hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir." denildi.