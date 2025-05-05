Galatasaray'da Eric Gerets sürprizi! Belçikalı teknik adam geri dönüyor

Galatasaray'ın 2005-2006 sezonunda kazandığı unutulmaz '20:45' şampiyonluğunun mimarlarından Eric Gerets Galatasaray'a geri dönüyor. Sarı kırmızılılar Belçikalı teknik adamı İstanbul'a davet edecek.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, zirve yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından puan farkını 8'e çıkarak şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.

Ligin bitimine 4 hafta kalmasına rağmen şampiyonluk kutlamaları için şimdiden hazırlıklara başlayan sarı kırmızılı kulüpten sürpriz bir hamle geldi.

GERETS İSTANBUL'A DAVET EDİLECEK

Galatasaray, 2005-06 sezonunda kazanılan unutulmaz şampiyonlukta başrol oynayan eski hocası Eric Gerets'i İstanbul'da ağırlayacak. Yönetim, 18 Mayıs'ta 70 yaşına girecek olan Belçikalı teknik direktörü 2 hafta sonra oynanacak Kayserispor maçı için RAMS Park Stadyumu'na davet edecek.

GEÇEN HAFTA MARSİLYA'YI ZİYARET ETTİ

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Eric Gerets, önceki günlerde eski takımı Marsilya'yı ziyaret etmişti.

Öte yandan Galatasaray geçen sene de Gerets'i İstanbul'a davet etmiş ancak Belçikalı hoca sağlık problemleri nedeniyle davete katılamamıştı.

Eric Gerets 2015 yılında sağlık sorunları sebebiyle teknik direktörlük kariyerini noktalamıştı.