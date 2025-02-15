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 | Burak Ayaydın

Ali Koç "Galatasaray Talisca'ya daha fazla maaş teklif etti"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç flaş açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un Galatasaray'ı hedef alan çarpıcı değerlendirmeleri.

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Ali Koç
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 15:02

Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki organizasyonda konuşan Ali Koç'un açıklamalarından başlıklar şöyle:

"HOCAMIZLA DEVAM ETME FİKRİNE KATILIYORUM"

"Her alanda Allah'a şükürler olsun gayet iyi gidiyoruz. Sezon öncesi belirlediğimiz hedeflerimize sağlam adımlarla ilerliyoruz. İyi bir transfer sezonu geçirdik. Hocamız cesurca gerçekleri söylediği için yeri geldi tenkit edildi. Ben burada kendisiyle devam etmemiz fikrine de aynen katılıyorum. Artık biraz sabırlı olmamız lazım. Ona 'yönetim gider, hoca kalır' inancımızı söyledik. Taraftara verdiğimiz kaliteli kadro hedefimizi yerine getirdik. Hedeflediğimiz her pozisyon için ya birinci ya da ikinci önceliğimizi transfer ettik."

"TALISCA İÇİN MALUM KULÜP 2 MİLYON EURO FAZLA TEKLİF ETTİ"

"Talisca ile ocakta anlaştık ancak Arap kulübünde yönetim değişince süreci baştan aldık. Skriniar transferinden sonra malum kulüp, Talisca için de devreye girerek 2 milyon Euro daha fazla teklif etti ama Talisca ve menajeri verdiği sözde durdu. Boşuna inkar etmesinler."

"SKRINIAR'I AZİZ BAŞKAN ÇOK İSTEDİ"

"Skriniar'ın Türkiye'de hangi kulübe gideceği çarşaf çarşaf haber yapıldı. Aziz Başkanla yediğimiz yemekte 'Özellikle Skriniar'ı kaçırmayın' demişti başkanımız. Skriniar başından beri önce başka opsiyonları değerlendirmek istiyorum ancak Türkiye'ye gelirsem Fenerbahçe'ye gelirim dedi ve 3 haftalık bir düşünme sürecinin ardından Fenerbahçe ile anlaştı. Malum kulüp onunla da ilgilendi, hiç ilgilenmedik demesinler."

Ali Koç'tan olay Mertens açıklaması: "Demek ki gelecek sene bizde!" - 2. Foto

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON MIMOVIC'TEN FAYDA SAĞLAYACAĞIZ"

"Mimovic, geleceğe yatırımdır. '14 oyuncu varken niye 15'inciyi aldınız' diyebilirsiniz, bu fırsatı kaçırmak istemedik. Maximin'in Napoli'ye gitme ihtimali vardı, olmadı, iyi ki olmadı. İhtiyacımız var. Zenit'e 6 aylığına gitti. Önümüzdeki sezon Mimovic'ten çok büyük fayda sağlayacağız. Güzel, sağlıklı, bir nebze pahalı ama gelecek açısından çok önemli transferler yaptık."

"FENERBAHÇE HIRSIZA 'HIRSIZ VAR' DİYEN TARAFTIR"

"Rizespor maçımızda hakem otoritelerinin tümü, hakemlerin kararlarının doğru olduğunu söylemesine rağmen bize 'hırsız' iftirasını atıyorlar. Hala anlayamadılar. Fenerbahçe hırsıza 'hırsız var' diyen taraftır."

"DEMEK Kİ MERTENS GELECEK SENE BİZDE!"

"Adana Demirspor maçı yarıda kaldı. Hulusi Belgü neden tweet atmış diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Militan gazetecileri devreye giriyor. Sahtekar, hırsız futbolcuları konuşulacağına işi Fenerbahçe kurguladıya döndürdüler. Kamuoyu ne yazık ki uyanık değil. Bir anda işi biz kurgulamışıza getiriyorlar. Kamuoyu da maalesef bu konularda uyanık değil. 15 dakika içinde bizim Adana Demirspor'u kafalamamızı, böyle bir plan kurmamızı falan geçtim şimdi soruyorum Mertens de bu işin içinde değil mi? Demek ki Mertens gelecek sene bizde! Yazın bunu medya mensupları. Ortamı geren kendileri, çıkıp itidal çağrısı yapanlar da kendileri. İnsanlar yemiyor artık."

"FENERBAHÇE İLE ANADOLU KULÜPLERİNİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTİYORLAR"

"Bizi Anadolu kulüpleriyle karşı karşıya getirmek isteyenleri gülerek izliyoruz. Sizin yeni algı operasyonunuz Fenerbahçe ile Anadolu kulüplerini karşı karşıya getirmek. Anadolu kulüpleri de bilsin, bu mücadele Türk futbolu temizlenecekse hepimize yarayacak bir mücadeledir."

"TFF'NİN BİZİ KOLLADIĞI İFTİRASINI ATIYORLAR"

"Eyüpspor, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe maçları... Bu maçlarda hakemler gerektiği gibi maçları yönetselerdi bugün kimin lider olduğu ortada olurdu. TFF'nin bizi kolladığı iftirasını atıyorlar, her sene olduğu gibi. 7 sene içinde 9 kez MHK değişti ama adalet sağlanamadı."

"AVRUPA'DA 11 MAÇTA 3 KIRMIZI KART GÖRDÜLER"

"Bu sene 3 senedir kendi sahasında kırmızı kart almayan bu takımın Avrupa'da bu sene 11 maçı olmuş ve 28 sarı kart, 3 kırmızı kart görmüşler. Mevcut hocalarının görevde olduğu süre boyunca 94 Süper Lig maçında 6 kırmızı kart almışlar, Avrupa'da ise 24 maçta 6 kırmızı kart almışlar. Onun için siz burada muvaffak oluyorsunuz. Tek bir mottomuz var. Haram değil alın teri. Bu anlamda bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur."

"SİZ GECE NASIL RAHAT UYUYORSUNUZ"

"Varsa usulsüzlük tespit edilsin ve gereken ağır ceza verilsin. Biz bilmiyor muyuz illegal bahis reklamı almayı. Siz gece nasıl rahat uyuyorsunuz ben merak ediyorum."

ETİKETLER
#ali koç
#ali koç
#Galatasaray ekibi
#galatasaray ekmas
#Fenerbahçe
#Spor
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