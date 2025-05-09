Fenerbahçe Quilindschy Hartman'ın peşinde

Fenerbahçe yeni sezonda sol bek mevkisine takviye yapmak istiyor. Sarı-Lacivertli ekibin Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Quilindschy Hartman ile ilgilendiği belirtiliyor.

Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk yarışını zora sokan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe sol bek mevkisi için arayışlara devam ediyor. Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası orada Kostic ile de çözüm bulamayan teknik heyet hızlı bir sol bek için düğmeye bastı.

Hollanda basınında yer alan habere göre Jose Mourinho'nun her defasında takım hızının artmasından bahsetmesi üzerine atletizmi yüksek bir oyuncu için temaslar başladı.



FENERBAHÇE'DEN QUİLİNDSCHY HARTMAN ADIMI

Hollanda temsilcisi Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Quilindschy Hartman, bu sezon 11 karşılaşmada görev aldı. Feyenoord altyapısından yetişen oyuncu özellikle top tekniği ve hızıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin Quilindschy Hartman transferi için harekete geçtiği belirtiliyor.