Ali Koç'a tepkiler dinmiyor! Bu sefer de yalısının önünde istifa pankartı açtılar

Fenerbahçe taraftarının Ali Koç'a yönelik tepkisi dinmiyor. İstifa çağrılarının susmadığı bu günlerde sarı-lacivertli taraftarlar dikkat çeken bir eyleme daha imza attı. Bir grup taraftar, "Ali Koç istifa" pankartı açarak Koç'un yalısının önünden tekne ile geçti.

Fenerbahçe'nin bitmek bilmeyen şampiyonluk hasreti taraftarları iyice çileden çıkardı. Tribünlerde yönetime yönelik eleştiriler bitmek bilmezken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da "istifa" çağrıları devam ediyor.

ALİ KOÇ’A YALISININ ÖNÜNDE ŞOK

Taraftarlar Ali Koç’un görev süresi boyunca yaşanan başarısızlıkları protesto etmek için bu kez de İstanbul Boğazı’ndaki yalısının önünde toplandı. Tekne kiralayarak yalının önünden geçen Fenerbahçe taraftarları, üzerinde “Ali Koç istifa” yazılı pankart açarak tezahüratlarda bulundu.

ALİ KOÇ'TAN SEÇİM VE MOURİNHO KARARI

Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasından kısa süre sonra viral oldu. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceklerini açıkladı. Teknik direktör kararını da açıklayan Koç, Jose Mourinho'ya gelen teklifi duyurdu.

