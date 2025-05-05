Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a karşı hamle:

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, Ali Koç için net konuştu. Artık Ali Koç'un Fenerbahçe'den gönderilmesi gerektiğini belirten Mahmut Uslu, cuma gününü işaret etti.

MAHMUT USLU'DAN FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'A SALVOLAR

"Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz."