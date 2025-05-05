Fenerbahçe'den açıklama geldi ve tarih verildi:

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve başkan Ali Koç'un TRT Spor'a konuk olacağını duyurdu. Derbinin ardından yaşanan kaotik ortamın derinlemesine konuşulacağı program, 7 Mayıs Çarşamba Günü olacak.

Fenerbahçe'den TRT Spor'da yapılacak sürpriz programa dair bilgilendirme geldi. Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkan Ali Koç'un konuk olarak TRT'de olacağını ve gündeme dair açıklamalar yapacağını belirtti.

7 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisini de kaybetmesiyle birlikte sarı lacivertli taraftarların 'istifa' seslerini yükselttiği kritik dönemde, kulüpten açıklama yapıldı ve başkan Ali Koç'un TRT Spor'a konuk olacağı bilgisi paylaşıldı. Halihazırdaki yönetimin istifa etmesini beklediği taraftarlar sosyal medyada paylaşıma pek çok tepki verirken, programın içeriğinin nasıl kurgulanacağı ise ayrıca merak konusu oldu.

https://x.com/Fenerbahce/status/1919485078767366398