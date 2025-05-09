İsmail Yüksek transferi gerçekleşiyor: Fenerbahçe'de 12 milyon Euroluk ayrılık!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için transfer kritiği yapılıyor. Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun da onayıyla İsmail Yüksek ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Fransız ekibi Marsilya; an itibarıyla İsmail Yüksek için resmen devrede, işte tüm detaylar.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den Marsilya'ya transfer oluyor. Jose Mourinho Fenerbahçe'sinin gelecek sezon planlarında düşünülmeyen İsmail Yüksek, Marsilya'nın istenen teklifi yapmasıyla birlikte Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e gelen transfer teklifleri değerlendirilmeye başlandı. Jose Mourinho'nun gelecek yıl Fenerbahçe'de düşünmediği İsmail Yüksek, yönetim ve Marsilya arasındaki sürecin netleşmesini bekliyor! Halihazırda milli oyuncu için Fenerbahçe ile resmi temaslara başlayan Marsilya, yönetimin istediği 12 milyon Euro civarlarına geldiği anda iki kulüp arasında el sıkışılacak. Bu süreç haricindeyse genel olarak Fenerbahçe, İsmail Yüksek için gelecek yaz döneminde transfer gelişmelerine olumlu anlamda nokta koymak istiyor! Zira sarı lacivertlilerde, İsmail Yüksek başta olmak üzere birkaç yıldız futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor.

İSMAİL YÜKSEK TRANSFERİ İÇİN MARSILYA'DAN FENERBAHÇE'YE 8 MİLYON EURO

Fransız ekibi Marsilya, İsmail Yüksek için 8 milyon Euro teklif etti ama sarı lacivertli yönetimden 12 milyon Euro karşılığını aldı. Transfer görüşmelerinin devam ettiği gelişmede, gelecek yaza dorğu anlaşmanın tamamlanacağı düşünülüyor.

İSMAİL YÜKSEK'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek, bu sezon 27 maça çıktı ama hiç skor katkısı yapamadı.