Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk ihtimali mucizelere kalan Fenerbahçe, zorlu Başakşehir deplasmanında umudunu korumaya çalışacak. Burak Pakkan'ın yönettiği heyecanlı müsabaka, bugün saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

https://x.com/ibfk2014/status/1920584837351547338

https://x.com/Fenerbahce/status/1920570989424840765

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir:Muhammed Şengezer, Opoku, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Kemen, Crespo, Operi, Deniz Türüç, Piatek, Yusuf Sarı.

Fenerbahçe:İrfan Can, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Skriniar, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, En Nesyri, Talisca, Dzeko.

FENERBAHÇE’NİN PERFORMANSI

Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 75 puan toplayan sarı lacivertli takım; an itibarıyla ikinci sırada bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR ÇIKIŞTA

Çağdaş Atan'ın ekibi, ligde son viraja girilirken vites artırmayı başardı. Başakşehir, son 6 maçta 5 galibiyet elde etti.

DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada ise yenilmedi. Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken; TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.