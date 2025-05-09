Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig’in 35. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İstanbul’da oynanacak kritik maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk ihtimali mucizelere kalan Fenerbahçe, zorlu Başakşehir deplasmanında umudunu korumaya çalışacak. Burak Pakkan'ın yönettiği heyecanlı müsabaka, bugün saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
https://x.com/ibfk2014/status/1920584837351547338
https://x.com/Fenerbahce/status/1920570989424840765
Başakşehir:Muhammed Şengezer, Opoku, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Kemen, Crespo, Operi, Deniz Türüç, Piatek, Yusuf Sarı.
Fenerbahçe:İrfan Can, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Skriniar, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, En Nesyri, Talisca, Dzeko.
Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 75 puan toplayan sarı lacivertli takım; an itibarıyla ikinci sırada bulunuyor.
Çağdaş Atan'ın ekibi, ligde son viraja girilirken vites artırmayı başardı. Başakşehir, son 6 maçta 5 galibiyet elde etti.
Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada ise yenilmedi. Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken; TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.