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 | Burak Ayaydın

Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig’in 35. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İstanbul’da oynanacak kritik maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

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Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 17:28

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk ihtimali mucizelere kalan Fenerbahçe, zorlu Başakşehir deplasmanında umudunu korumaya çalışacak. Burak Pakkan'ın yönettiği heyecanlı müsabaka, bugün saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

https://x.com/ibfk2014/status/1920584837351547338

https://x.com/Fenerbahce/status/1920570989424840765

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir:Muhammed Şengezer, Opoku, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Kemen, Crespo, Operi, Deniz Türüç, Piatek, Yusuf Sarı.

Fenerbahçe:İrfan Can, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Skriniar, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, En Nesyri, Talisca, Dzeko.

FENERBAHÇE’NİN PERFORMANSI

Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 75 puan toplayan sarı lacivertli takım; an itibarıyla ikinci sırada bulunuyor.

Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI

BAŞAKŞEHİR ÇIKIŞTA

Çağdaş Atan'ın ekibi, ligde son viraja girilirken vites artırmayı başardı. Başakşehir, son 6 maçta 5 galibiyet elde etti.

Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI

DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada ise yenilmedi. Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken; TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK SÜRECİ NE DURUMDA?
Sarı lacivertli takımda erken seçim için oy toplanıyor. Eğer yeterli sayıya ulaşılırsa, Ali Koç erken seçim kararı almak zorunda kalacak.
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#trendyol süper lig
#Canlı Maç
#başakşehir-fenerbahçe
#Spor
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