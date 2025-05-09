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Editor
 | Burak Ayaydın

Mehmet Demirkol'dan şaşırtan yorum: "Victor Osimhen ve Cenk Tosun'u kıyaslayalım"

Mehmet Demirkol'dan Galatasaraylı Victor Osimhen ve Fenerbahçeli Cenk Tosun için flaş bir analiz geldi. Victor Osimhen ve Cenk Tosun transferlerini Socrates YouTube kanalında değerlendiren Mehmet Demirkol, dikkat edilmeyen detayların altını çizdi.

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Mehmet Demirkol'dan şaşırtan yorum:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 19:02

Victor Osimhen ve Cenk Tosun için Mehmet Demirkol'dan farklı bir yaklaşım geldi. Victor Osimhen'in Galatasaray'daki başarısının insanları yanılttığını ifade eden Mehmet Demirkol, Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun üzerinden tüm süreci yeniden okudu.

Mehmet Demirkol'dan şaşırtan yorum: "Victor Osimhen ve Cenk Tosun'u kıyaslayalım"

MEHMET DEMİRKOL'DAN VICTOR OSIMHEN VE CENK TOSUN TRANSFERLERİNİN KRİTİKLERİ

"Victor Osimhen için Galatasaray'a değil de Fenerbahçe'ye gelseydi bambaşka olurdu deniyor ama sezon başındaki süreç böyle değildi ki! Victor Osimhen'i Napoli neden gönderdi? Manchester United o zaman neden almak istemedi? Çünkü Osimhen'i kontrol etmek de çok zor. Galatasaray'da ise bu süreç olumlu ilerledi ve Osimhen takıma ciddi anlamda adapte oldu. Fenerbahçe tarafındaysa Cenk Tosun örneği var. Kıyaslayalım. Sen Cenk Tosun'dan ne kadar verim aldın mesela? Yani içerideki kaotik ortamda Victor Osimhen'den performans alabilecek miydin, bugünkü gibi iyi bir Osimhen izleyecek miydik? Takımlardaki ortamlar ve yöneticiler de çok önemli. Telefon değil ki bu, her yerde aynı şekilde çalışsın. Victor Osimhen, Fenerbahçe'de bu kadar iyi olmayabilirdi."

Mehmet Demirkol'dan şaşırtan yorum: "Victor Osimhen ve Cenk Tosun'u kıyaslayalım"

Sıkça Sorulan Sorular

CENK TOSUN FENERBAHÇE'DE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Fenerbahçe'de genel olarak yedek kalan Cenk Tosun, bu sezon sadece 299 dakika süre alabildi ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.
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