Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın düğün yeri olan Esma Sultan Yalısı, Ortaköy Camisi'nin yanında yer alıyor

28 Ağustos 2024 09:37 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:46

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün tarihi ertelendi! Sebebi ise şaşırttı

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün tarihi ertelendi! Sebebi ise şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın düğününü Marmaris'te bir otelde yapılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Son haberlere göre ise nikah töreninin Esma Sultan Yalısı'nda yapılacağı öğrenildi.

ESMA SULTAN YALISI NEREDE?

Ortaköy'deki sahil sarayı olurken Ortaköy Camisi'nin yanında konumlanıyor. Mimarlığını Sarkis Balyan'ın yaptığı yapı görkemli mimarisi ile dikkatleri üzerine çekiyorken iç mekanı 2001 senesinde cam ve çelik kullanımı ile yeniden yapıldı.

ESMA SULTAN YALISI KİMİN, KİME AİT?

1990 senesinde Marmara Otel zinciri tarafından satın alınırken 1999 yılında yapı mimar Gökhan Avcıoğlu ve GAD Mimarlık tarafından yenilendi.

İstanbul Uluslararası Caz Festivali ve Marmara Otel zinciri tarafından çeşitli toplantılar gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

ESMA SULTAN YALISI FOTOĞRAFLARI