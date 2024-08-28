Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün tarihi ertelendi! Sebebi ise şaşırttı

28 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:24

Şeyma Subaşı’ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile beraber olan Acun Ilıcalı, Çok mutlu bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı” demişti. Evlilik kararı alan Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın 5 Eylül’de gerçekleşmesi beklenen nikah tarihi ertelendi.

ACUN ILICALI İLE ÇAĞLA ALTUNKAYA'NIN DÜĞÜNÜ İPTAL OLDU

Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya aldığı 5 milyon TL’lik yüzükle evlilik teklifi eden Acun Ilıcalı, düğün tarihini erteledi. 5 Eylül'de evlenecekleri söylenen çiftin, düğünü de Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da yapacağı iddia edilmişti. Ancak düğün son anda iptal edildi. Muhabir Online'ın haberine göre; Düğün bir anda Esma Sultan Yalısı'na taşındı ve tarihin de bir gün önceye alınarak 14 Eylül olarak güncellendiği iddia edildi.

ACUN ILICALI DÜĞÜNÜNÜ NEDEN İPTAL ETTİ?

Acun Ilıcalı'nın CEO’su Arzu Hanım 4 Eylül’de Alaçatı’da evleniyor. O sebeple Acun Ilıcalı, düğüne katılmak için kendi düğününü 14 Eylül tarihine erteledi.