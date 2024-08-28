Özcan Deniz cephesinde ortalık karıştı! Kavgaya aile büyükleri müdahale etti

28 Ağustos 2024 10:20 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:42

Özcan Deniz'in kendisini maddi ve manevi zarara uğratan ailesini hayatından çıkardığını açıklayan Özcan Deniz'e uzun yıllardır menajerliğini yapan abisi ve kız kardeşi Yurda Güler tepki gösterdi. Özcan Deniz'in kız kardeşi gelinleri Samar Dadgar'ı hedef alınca Özcan Deniz ise kız kardeşine tehditler savurdu.

ÖZCAN DENİZ'İN AİLESİ KARIŞTI, BÜYÜKLER DEVREYE GİRDİ

Özcan Deniz'in kardeşleriyle birbirine girmesinin ardından aile büyükleri devreye girdi. Aile büyüklerinin hem Özcan'ı hem kardeşini uyarıp "Aranızdaki anlaşmazlığı oturup birlikte çözelim" dediği iddia edildi.

ÖZCAN DENİZ'İN ABİSİ MÜGE ANLI VİDEOSUYLA CEVAP VERDİ

Bu ayrılık sonrası Ercan Deniz’in Müge Anlı’ya ait videoyla ''Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter… Bence herkes neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım…'' yaptığı paylaşım dikkat çekti.

ÖZCAN DENİZ'İN KIZ KARDEŞİ VE EŞİ BİRBİRİNE GİRDİ, TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Özcan Deniz'in kardeşi, yaşanan olayın ardından gelinleri Samar Dadgar'ı suçlayarak "Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!" ifadelerine yer verdi.

ÖZCAN DENİZ, KIZ KARDEŞİNE TEHDİTLER SAVURDU

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz gece yarısı yeni bir paylaşım yaparak "Beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve en sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Ama merak etme! Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" ifadelerini kullandı.