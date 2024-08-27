Özcan Deniz ile kardeşi Yurda Güler arasında gerginlik sosyal medyada devam ediyor

27 Ağustos 2024 09:12 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:16

Son günlerde gündemde yer alan Özcan Deniz ve Yurda Güler tartışmalarına devam ederken ikili sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine cevap yazıyor.

ÖZCAN DENİZ YURDA GÜLER HANIM KİMDİR?

Birkaç gündür oldukça konuşulan Yurda Güler, Özcan Deniz'in kardeşidir.

Ünlü sanatçı oğlu ve eşi Samar Dadgar ile beraber fotoğrafını paylaşırken "Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve çok mutluyum" notunu düşmüştü.

'Ailemle bağım kalmamıştır' açıklamasının ardından ise kardeşi Yurda Güler sosyal medya hesabından "Ağabeyim Özcan Deniz'in "ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar" cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim. Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle ve tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim..." paylaşımını yaptı.

YURDA GÜLER'DEN SAMAR DADGAR'A SÖZLER

Yurda Güler'in "Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!" sözleri Samar Dadgar'a giderken gerginlik arttı.

Özcan Deniz'den gelen son paylaşım ise kardeşine yönelik olurken "Eveeet Yurda Hanım! Akşamı bekle bitanem" notunu ekledi.