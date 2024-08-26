Özcan Deniz'in eşi ve kız kardeşi birbirine girdi! "Buraya meşhur olmak için geldi"

26 Ağustos 2024 15:42 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:47

Özcan Deniz, başta abisi olmak üzere tüm ailesi üyelerine resti çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan Deniz, oğlu ve eşi Samar Dadgar ile karesini "Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve çok mutluyum" notuyla paylaştı. Özcan Deniz'in paylaşımları sonrası kardeşlerinden de bir bir paylaşımlar gelmeye başladı.

ÖZCAN DENİZ'İN KARDEŞİ, SAMAR DADGAR'A YÜKLENDİ

Özcan Deniz'in "Ailemle bağım kalmamıştır" açıklamasının ardından ünlü oyuncunun kardeşlerinden bir bir açıklama geldi. Yurda Gürler, yaptığı paylaşımda; "Ağabeyim Özcan Deniz'in "ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar" cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim. Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle ve tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim..." dedi.

Özcan Deniz'in kardeşi, Samar Dadgar'ı suçlayarak "Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!" ifadelerine yer verdi.

ÖZCAN DENİZ'İN KARDEŞLERİ BİR BİR AÇIKLAMA YAPTI

Özcan Deniz'in bir dönem menajerliğini de yapan abisi ise, “Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter… Bence herkes neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım…” diyerek kardeşine sitemini dile getirdi.