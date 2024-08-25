Özcan Deniz ailesini sildi! Gece yarısı yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu

25 Ağustos 2024 17:37 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:38

Kızıl Goncalar dizisinde doktor Levent’i oynayan Özcan Deniz gece yarısı sosyal medyada olay bir paylaşıma imza attı.

Özcan Deniz, başta menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını duyurdu.

Geçmişte abisinin ticari yatırımları ve kararları nedeniyle defalarca maddi ve manevi olarak batan ancak her koşulda ailesinin yanında yer almaya devam eden Deniz bir süre önce abisiyle tamamen yollarını ayırdı.

Ercan Deniz’le sahne alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusunda anlaşamayan Özcan Deniz, kendi ekibiyle yoluna devam etme kararı aldı.

ÖZCAN DENİZ'İN ABİSİNDEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Bu ayrılık sonrası Ercan Deniz’in Müge Anlı’ya ait videoyla yaptığı şu göndermeli şu paylaşım dikkat çekti:

''Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter… Bence herkes neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım…''

GECE YARISI İÇİNİ DÖKTÜ

Özcan Deniz ise dün gece yarısı Alaçatı sahnesinin ardından yılların birikimiyle peş peşe duygusal paylaşımlar yaptı ve Sezen Aksu’nun Ahdım Olsun şarkısı eşiliğinde ailesiyle bağlarını kopardığını, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etti.

Ünlü şarkıcı, ilk olarak "...Stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o, haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban eder. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz…" ifadelerini kullandı.

"ONLAR GENÇKEN BEN YAŞLI OLMAK İSTEMİYORUM"

Öte yandan Özcan Deniz, birkaç gün önce "Yeniden baba olmak ister misiniz?" sorusuna; "53 yaşındayım. Eşim Samar ve oğlum benim ömrüm. Kaç sene daha onlara eşlik ederim bilmiyorum. Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum. O yüzden de bir çocuk daha dünyaya getirip, o 10'lu yaşlarındayken, ben 70'lerime dayanmak istemiyorum. Bunu göze alamıyorum ama Samar genç bir kadın, benim canım, ciğerim. 'Hayat' diyelim... Onun hakkı" diye yanıt vermişti.