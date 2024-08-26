Özcan Deniz, İranlı Samar Dadgar ile 2023 yılında evlendi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Ağustos 2024 16:49 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:51
En son Kızıl Goncalar dizisinde yer alan oyuncu Özcan Deniz'in eşi ve ailesi ile yaşadığı problemler sosyal medyada çok konuşulurken Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında merak edilirken ikilinin ne zaman evlendiği de araştırıldı. Çİft 2023 yılında dünya evine girmişti.
İlk evliliğini 1992 yılında Almanya'da Handan Deniz ile yapan Özcan Deniz'in eşi gündemde olurken eşinin kim olduğu da merak konusu oldu.
Oyuncunun kız kardeşi Yurda Güler'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ise Samar Dadgar'ı gündeme getirdi.
SAMAR DADGAR KİMDİR, NERELİ?
1994 yılında İran'da doğan isim eğitim hayatını ülkesinde tamamlarken eğitiminin devamını Avrupa'da tamamladı. House Of Galus markasının kurucusu ve sahibi olan Dadgar, Özcan Deniz ile 2023 yılında evlendi.
ÖZCAN DENİZ İLE SAMAR DADGAR NE ZAMAN EVLENDİ?
1992 senesinde Handan Deniz ile evlenen Özcan Deniz 2003 senesinde evliliğini sonlandırırken 2018 yılında Feyza Aktan ile evlenirken Kuzey adında bir oğlu oldu.
2019 yılında boşanmasının ardından İranlı Samar Dadgar ile 20 Ocak 2023'te dünya evine girdi.
Kaynak: TGRT Haber