Özcan Deniz kız kardeşini tehdit etti! "Bir saygısızlığını daha bekliyor"

27 Ağustos 2024 11:32 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:36

Başta menajeri abisi olmak üzere tüm ailesini hayatından çıkaran Özcan Deniz'in kız kardeşi, gelinleri Samar Dadgar'ı suçlayarak, "Kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı" dedi. Özcan Deniz2in kardeşinin paylaşımının ardından "Eveeet Yurda Hanım! Akşamı bekle bitanem" notunu ekledi.

ÖZCAN DENİZ'DEN KIZ KARDEŞİNE TEHDİT

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz gece yarısı yeni bir paylaşım yaparak "Beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve en sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Ama merak etme! Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" ifadelerini kullandı.

ÖZCAN DENİZ'İN KIZ KARDEŞİ SAMAR DADGAR'I SUÇLADI

Yurda Gürler, abisi ile yaşadıkları problemden dolayı gelinleri Samar Dadgar'ı hedef alarak, "Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!" dedi.