Reshad Strik'ten eşi Gamze Özçelik'e sürpriz kutlama! "Hatunum benim"

27 Ağustos 2024 10:01 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:01

Serseri, Arka Sokaklar ve Fatih gibi dizilerde rol alan Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik'le sürpriz şekilde nikah masasına oturdu. Sosyal medyada paylaştıkları karelerle büyük ilgi gören çiftten Reshad Strik, Gamze Özçelik'in doğum gününü "Hatunum benim" sözleriyle kutladı.

GAMZE ÖZÇELİK'E RESHAD STRIK'TEN KUTLAMA

Reshad Strik eşi Gamze Özçelik'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Her adımları büyük ilgi gören çiftten Reshad Strik, "ALHAMDULILLAH. DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN HATUNUM BENİM" notunu düştü.

Gamze Özçelik, düğün sonrası eşi Reshad Strik ile karesini "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Gamze Özçelik seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah Cennet'te de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı..." notuyla paylaşmıştı.

RESHAD STRIK KİMDİR?

Boşnak kökenli Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, 22 Haziran 1981 doğumlu. Sabina Pitic ile 2010 yılında evlenen Strik ardından 2022 yılında boşandı. Tepenin Gözleri, filminde yer alan oyuncu 2013 yılında Türkiye'ye gelen aktör Filinta ve Diriliş Ertuğrul'da yer aldı. 3 çocuk babası olan Strik şimdilerde Umuda Koşanlar derneği ile ülke ülke gezip mazlumlara yardım ediyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisi ile biliniyor.