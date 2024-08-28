Usta oyuncu Cihat Tamer'in oğlunun cenazesinde selfie rezaleti! Müzisyen Turhan Öge'ye tepki yağdı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 09:53 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:08
Sanat dünyasının önemli isimlerinden Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. TRT sanatçısı Turhan Öge'nin cenaze töreninde sergilediği davranış eleştirilere yol açtı. Öge, cenazede tiyatro sanatçısı Zihni Göktay ile selfie çekmeye çalışınca eleştiri yağmuruna tutuldu.
Ünlü sanatçı usta oyuncu Cihat Tamer'in 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören oğlunun ölümüyle yıkıldı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI
Tamer'in cenazesi ikindi namazına müteakiben Ataköy Ömer Duruk Camii'sinde kılındıktan sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedildi.
TÖRENE DAMGA VURDU
Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze töreninde ilginç anlar yaşandı. Törene ünlü müzisyen Turhan Öge'nin usta tiyatrocu Zihni Göktay ile selfie çekmeye çalıştığı anlar damga vurdu.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler tartışma başlattı.
Birçok kullanıcı, böyle bir anın saygısızlık olarak değerlendirildiğini dile getirdi.
Kaynak: tgrthaber.com