Usta oyuncu Cihat Tamer'in oğlunun cenazesinde selfie rezaleti! Müzisyen Turhan Öge'ye tepki yağdı

28 Ağustos 2024 09:53 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:08

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın düğün yeri olan Esma Sultan Yalısı, Ortaköy Camisi'nin yanında yer alıyor

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın düğün yeri olan Esma Sultan Yalısı, Ortaköy Camisi'nin yanında yer alıyor

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün tarihi ertelendi! Sebebi ise şaşırttı

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün tarihi ertelendi! Sebebi ise şaşırttı

Ünlü sanatçı usta oyuncu Cihat Tamer'in 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören oğlunun ölümüyle yıkıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Tamer'in cenazesi ikindi namazına müteakiben Ataköy Ömer Duruk Camii'sinde kılındıktan sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedildi.

TÖRENE DAMGA VURDU

Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze töreninde ilginç anlar yaşandı. Törene ünlü müzisyen Turhan Öge'nin usta tiyatrocu Zihni Göktay ile selfie çekmeye çalıştığı anlar damga vurdu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler tartışma başlattı.

Birçok kullanıcı, böyle bir anın saygısızlık olarak değerlendirildiğini dile getirdi.