Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'da doğdu

20 Ekim 2024 14:14 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 14:23

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son zamanlarda yaşanan olayların ardından merak edilen isimlerden biri oldu. Vatandaşlar Yılmaz Tunç kimdir, Adalet Bakanı kimdir sorularını soruyor.

Son zamanlarda yaşanan olayların ardından Adalet Bakanı​ Yılmaz Tunç​ gündeme geldi.

Olayların ardından vatandaşlar Yılmaz Tunç'un hayatı ve kariyeri hakkında birçok detayı merak etmeye başladı. Bunun için de Yılmaz Tunç kimdir, Yılmaz Tunç nereli soruları soruldu.

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Yılmaz Tunç, 1 Şubat 1971 tarihinde Bartın​, Ulus​'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi​ Hukuk Fakültesinden mezun olan Tunç, yüksek lisansını da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk anabilim dalında tamamladı.

Bunların dışında serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı görevlerinde de yer aldı.

İlerleyen yıllarda ise Ak Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyeliği, Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı, Ak Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı oldu. Yılmaz Tunç, 2022-2023 yıllarında TBMM Ak Parti Grup Başkanvekilliği yaptı.

3 Haziran 2023 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Adalet Bakanı olarak yer aldı.