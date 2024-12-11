Adalet Bakanlığı sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ÖSYM internet sitesinden duyurdu

11 Aralık 2024 14:18 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:20

21-22 Aralık tarihlerinde uygulanacak olan Adalet Bakanlığı sınavlarına girecek olan binlerce kişi sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyordu. Bugün ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrası sınav giriş yerleri belli oldu.

2024-Adalet Bakanlığı Sınavları 21-22 Aralık tarihlerinde ÖSYM tarafından uygulanacak.

Bu yıl binlerce kişinin sınava katılması beklenirken giriş yerlerinin açıklanacağı tarih bekleniyordu. 11 Aralık günü 14.00 itibarıyla sınav giriş belgeleri yayımlandı.

ADALET BAKANLIĞI​ SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

11 Aralık günü ÖSYM tarafından Adalet Bakanlığı sınavları giriş yerlerinin yer aldığı belge paylaşıldı.

Adaylar bugün 14.00 itibarıyla sınav giriş belgelerine ÖSYM sitesinden ulaşabiliyor. Yapılan açıklama şöyle oldu:

"21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak olan 2024-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı), 2024-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat) ile 2024-İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’na (2024-İdari Yargı) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."

ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

21-22 Aralık tarihlerinde 2024-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı), 2024-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat) ile 2024-İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı uygulanacak.

Yapılan duyuruya göre adaylar 21 Aralık günü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile Ortak Alan Bilgisi Testi’nin yapılacağı ilk oturum için 10.00'dan sonra binaya giriş yapamazken Adli Yargı Testi’nin yapılacağı 2. oturum için 14.30'dan sonra binalara alınmayacak.

22 Aralık günü uygulanacak olan Adli Yargı-Avukat Testi sınavına 10.00, ikinci oturum olan İdari Yargı Testi sınavı için 14.30'dan sonra binaya adaylar alınmayacak.