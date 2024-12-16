Adana Demirspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Adana Demirspor bu sezon ilk galibiyetini aldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında son sıradaki Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Adana Demirspor ligdeki ilk galibiyetini kazandı.
ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Adana’daki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Adana Demirspor'un gollerini 31. dakikada Yusuf Barasi ve 39. dakikada Abat Aimbetov attı.
Beşiktaş'ın tek golünü ise dakika 72'de Al Musrati kaydetti.
ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
Tolga Kalender'in kafayla müdahalesi sonrası Yusuf Barasi, düzgün bir vuruşla dakika 31’de takımını öne geçiren golü attı.
Dakika 39’da Yusuf Sarı'nın yerden pasında kale sahası içinde Aimbetov, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
Köşe vuruşu sonrası Yusuf Barasi'nin ceza sahası içinde müdahale ettiği topu dakika 72’de Al Musrati kafayla filelere gönderdi.
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç 76. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını on kişi bıraktı.