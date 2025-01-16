Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi kim? Halil Umut Meler'in yönettiği Fenerbahçe maçları

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

16 Ocak 2025 15:04 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:32

TFF tarafından yapılan açıklamanın ardından Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olacağı netleşti. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmada Halil Umut Meler görev alacak. Taraftarlar tarafından Halil Umut Meler'in daha önce yönettiği Fenerbahçe maçları ve karnesi merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında deplasmana çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakemin kim olacağı duyuruldu. Futbolseverler tarafından Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi kim oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU? TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakem olarak Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay'ın görev alacağı karşılaşmada Ayberk Demirbaş ise dördüncü hakem olacak. Karşılaşmanın VAR hakeminin kim olacağı ise henüz açıklanmadı. TFF 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemlerinin görevlendirileceğini duyurmuştu. HALİL UMUT MELER'İN FENERBAHÇE KARNESİ Halil Umut Meler kariyeri boyunca en çok Fenerbahçe'nin karşılaşmalarını yönetti. Sarı-lacivertlilerin 37 maçında görev alan deneyimli toplam 93 sarı, 2 sarıdan-kırmızı, 4 kırmızı kart gösterdi ve 16 penaltı verdi. Fenerbahçe bu maçların 22 galibiyet, 5'inde beraberlik ve 10'unda ise mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. HALİL UMUT MELER'İN DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI Halil Umut Meler'in yönettiği son 5 Fenerbahçe karşılaşmasının sonuçları ise şöyle: 15 Eylül 2024 | Kasımpaşa-Fenerbahçe | 0:2

17 Mart 2024 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 2:3

12 Kasım 2023 | Adana Demirspor-Fenerbahçe | 0:0

17 Eylül 2023 | Fenerbahçe - Antalyaspor | 3:2

2 Mart 2023 | Fenerbahçe-Beşiktaş | 2:4 HALİL UMUT MELER KİMDİR? Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2013 yılında başlayan Halil Umut Meler, Süper Lig'de ise ilk kez 18 Eylül 2015 tarihinde oynanan İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçını yönetti. 2017 yılında ise ilk Avrupa maçını yöneten Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da düdük çaldı. Sıkça Sorulan Sorular Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında oynanacak olan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. İlgili Haberler Yabancı VAR hakemi için TFF'den flaş açıklama! Hangi maçlarda kullanılacak belli oldu Son dakika | MHK duyurdu: Hakem atama sisteminde değişiklik Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı