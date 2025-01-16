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Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Ocak 2025 15:11 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:14
Trendyol Süper Lig&#039;de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. MHK'nin geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarındaki kararlarıyla tartışmalara neden olan 2 hakeme görev vermemesi dikkat çekti.

TrendyolSüper Lig​'de 2024-2025​ sezonunun ikinci yarısı, yarın lider Galatasaray'ın Hatayspor'a konuk olacağı maçla başlayacak. Merkez Hakem Kurulu, 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

MHK'DEN 2 HAKEME KESİK

MHK, geçen haftaki Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu ve Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a 20. haftada görev vermedi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı - 1. Resim

17 OCAK CUMA

  • 20.00: Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın

18 OCAK CUMARTESİ

  • 13.30: Başakşehir-Rizespor: Oğuzhan Çakır
  • 16.00: Gaziantep FK-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
  • 19.00: Beşiktaş-Samsunspor: Kadir Sağlam

19 OCAK PAZAR

  • 13.30: Göztepe-Antalyaspor: Çağdaş Altay
  • 16.00: Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
  • 19.00: Eyüpspor-Alanyaspor: Yasin Kol
  • 19.00: Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20 OCAK PAZARTESİ

  • 20.00: Trabzonspor-Sivasspor: Zorbay Küçük

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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