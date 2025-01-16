Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. MHK'nin geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarındaki kararlarıyla tartışmalara neden olan 2 hakeme görev vermemesi dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı, yarın lider Galatasaray'ın Hatayspor'a konuk olacağı maçla başlayacak. Merkez Hakem Kurulu, 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
MHK'DEN 2 HAKEME KESİK
MHK, geçen haftaki Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu ve Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a 20. haftada görev vermedi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:
17 OCAK CUMA
- 20.00: Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın
18 OCAK CUMARTESİ
- 13.30: Başakşehir-Rizespor: Oğuzhan Çakır
- 16.00: Gaziantep FK-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
- 19.00: Beşiktaş-Samsunspor: Kadir Sağlam
19 OCAK PAZAR
- 13.30: Göztepe-Antalyaspor: Çağdaş Altay
- 16.00: Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
- 19.00: Eyüpspor-Alanyaspor: Yasin Kol
- 19.00: Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20 OCAK PAZARTESİ
- 20.00: Trabzonspor-Sivasspor: Zorbay Küçük