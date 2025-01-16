Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı

16 Ocak 2025 15:11 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:14

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. MHK'nin geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarındaki kararlarıyla tartışmalara neden olan 2 hakeme görev vermemesi dikkat çekti.