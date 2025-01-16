Galatasaray Süper Lig'in 2 bomba ismini alıyor: Dursun Özbek devreye girdi

16 Ocak 2025 10:54 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:02

Galatasaray Süper Lig'in 2 yıldız ismin transferini bitirmek istiyor. Sarı kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek'in transferler için bizzat devreye girdiği öne sürülüyor. Ligin dinamik ekiplerinden Eyüpspor'un yıldız isimleri listede. İşte detaylar...

Süper Lig ve Avrupa’da hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray kadrosunu daha da güçlendirmek için yerli isimleri listeye aldı. Cimbom'da başkan Dursun Özbek Süper Lig'in 2 formda isminin transferi için kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk’un talimatlarıyla hareket eden yönetimin, bu sezon performanslarıyla Süper Lig'e damgasını vuran iki ismin transferini bitirdiği iddia edildi.

DURSUN ÖZBEK BİZZAT DEVREDE

Galatasaray​ Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor​'un başarılı isimleri Berke Özer ve Ahmed Kutucu için bizzat devreye girdi. Başkan Özbek'in, iki transfer için de hem kulüp hem de oyuncularla görüşerek sezon sonuna söz kestiği öğrenildi.

MUSLERA GİDİYOR BERKE GELİYOR

Bu sezon Eyüpspor'da takdir toplayan kaleci Berke Özer'in sezon sonunda Fernando Muslera'nın yerine geçmesi bekleniyor. Uruguaylı kalecinin ülkesine dönmesiyle beraber sarı-kırmızılılarda yeni 1 numaranın Berke olması öngörülüyor.

7 MAÇTA GOL YEMEDİ

Takımıyla bu sezon bu sezon 18 maça çıkan 24 yaşındaki Berke, kalesini 7 maçta gole kapatırken, ağlarında ise sadece 17 gol gördü. Galatasaray Ahmet Kutucu transferini bitirmek istiyor. Yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz ya da Yunus Akgün'e gelebilecek dev teklifleri değerlendirmeye hazırlanan Cimbom, Kutucu ile hem kanat bölgesini hem de forvet hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

9 GOL 5 ASİSTLİK KATKI

Bu sezon 19 maçta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, 9 gol attı, 5 asist katkısı üretti. Transfermarkt verilerine göre Berke Özer ve Ahmed Kutucu'nun 3.5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.