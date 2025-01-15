Tgrt Haber
Haberler>Spor>Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Transfer görüşmeleri başladı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Webaslan
15 Ocak 2025 15:52 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 15:57
Galatasaray&#039;da ayrılık an meselesi! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray'da devre arası takıma yapılacak yeni transferler için yönetim yoğun mesai harcarken, takımdan ayrılacaklar da netleşmeye başladı. Sarı kırmızılılarda kadroda yeterince şans bulamayan yıldız isim ayrılığın eşiğinde.

Galatasaray'da uzun süredir takımdan ayrılığı gündemde olan yıldız isim için transfer görüşmeleri başladı. Son 2 sezondaki şampiyonluklarda kritik rol oynayan başarılı savunmacıya talip çıktı.

Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Transfer görüşmeleri başladı - 1. Resim

FRANSIZ EKİBİ NELSSON'A TEKLİF YAPTI

Transfer döneminde adı sık sık İtalyan ve İspanyol takımlarıyla anılan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a bu kez Fransa'dan teklif geldi.

Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Transfer görüşmeleri başladı - 2. Resim

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in Nelsson'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. Rennes yetkilileri, Victor Nelsson transferini görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Taraflar pazarlık masasına oturduğu ve Galatasaray'ın bu transferden 10 milyon euroluk bonservis bedeli beklentisi olduğu belirtildi.

Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Transfer görüşmeleri başladı - 3. Resim

TAKAS VE PARA

Öte yandan Victor Nelsson'un geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rennes'in Nelsson için devreye girmesini Galatasaray fırsata çevirmek istiyor.

Sarı-kırmızılıların aynı takımdan talip olduğu Amine Gouiri transferinde elini güçlendirmek istediği, iki kulüp arasındaki pazarlıklara böylece takas + para formülü üzerinden gidileceği belirtildi.

İlgili Haberler

Kaynak: Webaslan

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...