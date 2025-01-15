Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Transfer görüşmeleri başladı
Galatasaray'da devre arası takıma yapılacak yeni transferler için yönetim yoğun mesai harcarken, takımdan ayrılacaklar da netleşmeye başladı. Sarı kırmızılılarda kadroda yeterince şans bulamayan yıldız isim ayrılığın eşiğinde.
Galatasaray'da uzun süredir takımdan ayrılığı gündemde olan yıldız isim için transfer görüşmeleri başladı. Son 2 sezondaki şampiyonluklarda kritik rol oynayan başarılı savunmacıya talip çıktı.
FRANSIZ EKİBİ NELSSON'A TEKLİF YAPTI
Transfer döneminde adı sık sık İtalyan ve İspanyol takımlarıyla anılan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a bu kez Fransa'dan teklif geldi.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in Nelsson'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. Rennes yetkilileri, Victor Nelsson transferini görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Taraflar pazarlık masasına oturduğu ve Galatasaray'ın bu transferden 10 milyon euroluk bonservis bedeli beklentisi olduğu belirtildi.
TAKAS VE PARA
Öte yandan Victor Nelsson'un geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rennes'in Nelsson için devreye girmesini Galatasaray fırsata çevirmek istiyor.
Sarı-kırmızılıların aynı takımdan talip olduğu Amine Gouiri transferinde elini güçlendirmek istediği, iki kulüp arasındaki pazarlıklara böylece takas + para formülü üzerinden gidileceği belirtildi.