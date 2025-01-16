Tgrt Haber
Haberler>Spor>Son dakika | MHK duyurdu: Hakem atama sisteminde değişiklik

Son dakika | MHK duyurdu: Hakem atama sisteminde değişiklik

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 14:39 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 14:47
Son dakika | MHK duyurdu: Hakem atama sisteminde değişiklik

Son dakika haberi: Süper Lig'de hakem tartışmalarının önüne geçecek sistem devreye alınıyor. Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları çin Veri Tabanlı Atama Sistemi'ne geçildiğini duyurdu.

Süper Lig'de haftalardır süren hakem tartışmaları sonrası sıcak gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi. TFF resmi internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

TFF​ AÇIKLAMA YAPTI

TFF tarafından yapılan açıklama:

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

Son dakika | MHK duyurdu: Hakem atama sisteminde değişiklik - 1. Resim

Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır.

Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
tffdeğişiklik

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...