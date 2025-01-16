Son dakika | MHK duyurdu: Hakem atama sisteminde değişiklik

16 Ocak 2025 14:39 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 14:47

Son dakika haberi: Süper Lig'de hakem tartışmalarının önüne geçecek sistem devreye alınıyor. Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları çin Veri Tabanlı Atama Sistemi'ne geçildiğini duyurdu.

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Süper Lig'de haftalardır süren hakem tartışmaları sonrası sıcak gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi. TFF resmi internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

TFF​ AÇIKLAMA YAPTI

TFF tarafından yapılan açıklama:

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır.

Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek.