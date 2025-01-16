TFF'de büyük değişim: 29 yıllık sponsor artık yok! TOGG dönemi başlıyor

16 Ocak 2025 13:53 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 14:05

Türkiye Futbol Federasyonu, 29 yıllık Mercedes-Benz araç sponsorluğu anlaşmasını sonlandırarak yerli otomobil markası TOGG ile iş birliğine başladı. Bu kapsamda TFF'nin Riva'daki merkezine 100'ün üzerinde TOGG aracı teslim edildi ve yeni bir dönemin temelleri atıldı.

Türkiye​ Futbol​ Federasyonu (TFF), 29 yıldır sürdürdüğü Alman otomotiv devi Mercedes-Benz​ ile olan araç sponsorluğu anlaşmasını sonlandırarak, yerli otomobil markası TOGG ile yeni bir iş birliğine imza attı. Sözcü'nün haberine göre, anlaşma ay sonunda düzenlenecek lansmanla resmen duyurulacak.

TFF​'DE ALMAN DEVRİ BİTTİ

Mercedes-Benz ile 29 yıl boyunca süren araç sponsorluğu, federasyonun en uzun soluklu iş birliklerinden biri olarak biliniyordu. Ancak TFF, yerli otomobil markası TOGG ile anlaşarak bu uzun dönemi sonlandırdı ve yeni bir vizyona adım attı. Öte yandan Mercedes, A Milli Takım'a desteğini sürdürecek.

TOGG ARAÇLARI RİVA'YA GÖNDERİLDİ

TOGG'un TFF'nin yeni araç sponsoru olarak seçilmesi, yerli üretimin desteklenmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. Bu kapsamda TFF'nin Riva'daki merkezine 100'ün üzerinde TOGG marka elektrikli otomobilin teslim edildiği öğrenildi.

TOGG, T10F SATIŞLARINA BAŞLAMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle banttan indirilen ilk otomobil sonrasında satışa çıkarılan T10X SUV modelinden şu ana kadar yaklaşık 50 bin adet sattı.

TOGG Sedan modeli için de harıl harıl çalışmalara devam ediyor. Şu ana kadar ABD'de CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) ve Türkiye'de TEKNOFEST gibi çeşitli etkinliklerde tanıtılan TOGG T10F, edinilen bilgilere göre 2025 yılının 3. çeyreğinde satışa çıkacak. Aracın fiyatının ise 1 milyon 700 TL'den başlayacağı öğrenildi.