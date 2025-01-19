Adana Demirspor teknik direktörü kim? Fenerbahçe maçı öncesi gündem oldu

19 Ocak 2025 11:57 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 12:35

Süper Lig'de bu sezon kötü bir sezon geçiren Adana Demirspor'un teknik direktörünün kim olduğu merak edildi. 2024 Kasım ayında Adana Demirspor'u teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Adana Demirspor geçtiğimiz aylarda teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırmıştı.

Valkanis'in ardından teknik direktörlük koltuğuna ise Mustafa Dalcı getirildi.

Bu sezon sadece 5 puan toplayan Adana Demirspor 2024 Kasım ayında ise yeni teknik direktörünü açıklamıştı.

Taraftarlar tarafından Adana Demirspor'un teknik direktörünün kim olduğu merak ediliyor.

ADANA DEMİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü 29 Kasım 2024 tarihinde göreve getirilen Mustafa dalcı yapıyor.

Teknik adam Hatayspor ile bu zamana kadar 8 maça çıktı. Bu maçların 3'ünde galibiyet, 5'inde ise mağlubiyet aldı.

MUSTAFA DALCI KİMDİR, YÖNETTİĞİ TAKIMLAR?

Mustafa Dalcı, 1 Temmuz 1973 yılında Sivas'ta dünyaya geldi.

Kariyerine futbolcu olarak başlayan Mustafa Dalcı sırayla Kasımpaşa, Fenerbahçe, Küçükköyspor, Çanspor, Rümelikavağı ve Gazi Mahallesispor'da oynadı.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Mustafa Dalcı, 2008 yılında Bayrampaşa sporda yardımcı antrenör olarak görev aldı.

Buradaki görevinin ardından Küçükçekmece ve İstanbulspor'da da yardımcı antrenörlük yaptı.

2016-2017 yılları arasında ilk kez teknik direktör olarak Kahramanmaraşspor'da görev aldı.

Daha sonra sırayla Mamak FK, Ankaraspor, MKE Ankaragücü (yardımcı antrenör) Zonguldak Kömürspor'da teknik direktörlük yaptı.

2020 yılında ise bu sefer teknik direktör olarak MKE Ankaragücü'nde görev aldı. Burada geçirdiği bir sezonun ardından İstanbulspor ve Ankaragücü'nü 3. kez yönetti.

14 Kasım 2022 tarihinde ise Gençlerbirliği'ni çalıştırmaya başladı. Burada 16 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet almasının ardından takımdan ayrıldı.

Manisa FK'ya geçen teknik adam burada da istediği bir başarı elde edemedi.