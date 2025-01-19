Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

19 Ocak 2025 12:17 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 12:52

Son dakika haberi: Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının yabancı video yardımcı hakemi (VAR) belli oldu. VAR'da Danimarkalı Sandi Putro görev alacak.

Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak maçlarda görev alacak VAR hakemleri açıklandı. Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada Danimarkalı hakem Sandi Putros görev alacak.

Sandi Putros, dün gerçekleşen Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev aldı.

İşte 20. hafta maçlarının VAR ve AVAR listesi:

Son dakika haberinin detayları gelecek...