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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ocak 2025 12:17 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 12:52
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Son dakika haberi: Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının yabancı video yardımcı hakemi (VAR) belli oldu. VAR'da Danimarkalı Sandi Putro görev alacak.

Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak maçlarda görev alacak VAR hakemleri açıklandı. Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada Danimarkalı hakem Sandi Putros görev alacak.

Sandi Putros, dün gerçekleşen Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev aldı.

İşte 20. hafta maçlarının VAR ve AVAR listesi:

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu - 1. Resim

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com

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