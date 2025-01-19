Galatasaray ve Fenerbahçe talip olmuştu! Ahmed Kutucu tercihini yaptı 

19 Ocak 2025 11:44 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 12:01

Önce Galatasaray, ardından Fenerbahçe'nin transferi için devreye girdiği Eyüpspor'un başarılı kanat oyuncusu Ahmed Kutucu'nun iki ezeli rakip arasındaki tercihini yaptığı öğrenildi.

Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen Eyüpspor'da performansıyla sivrilen isimlerin başında Ahmed Kutucu geliyordu. Güçlü fiziği ve sprinterliğinin yanı sıra gol yollarındaki becerisiyle dikkat keçen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Süper Lig'in iki devi peşine takmıştı. Kutucu'ya önce Galatasaray ardından da Fenerbahçe talip olurken transfer sürecine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

GALATASARAY İMZAYA ÇOK YAKIN

BeINSports'ta yer alan habere göre transferde mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray olmak üzere. Özellikle Mauro Icardi'nın sakatlığı sonrası gol yollarında alternatiflerini artırmak isteyen sarı-kırmızılıların hem oyuncu ile hem de Eyüpspor yönetimiyle görüşme trafiğini sıklaştırdığı ve görüşmeleri bitirme noktasına getirdiği belirtildi. Diğer yandan Ahmed Kutucu'nun da Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Buna karşın Fenerbahçe'nin de gelişmeleri yakından takip ettiği, son bir teklifle Eyüpspor'un kapısını çalabileceği belirtildi.

AHMED KUTUCU'NUN 2024-2025 SEZON İSTATİSTİĞİ

Ahmet Kutucu, Eyüpspor'da formasıyla bu sezon 19 resmi maçta süre bulurken takımı adına 9 gol kaydetti ve 5 de asist yaptı. Sol kanadın yanı sıra sağ açık ve ileri uçta da zaman zaman görev alan genç futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 3.5 milyon euro civarında. Kutucu'nun Eyüpspor ile sözleşmesi 2027 yılının Mayıs ayında sona eriyor.