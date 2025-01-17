Okan Buruk'tan 'Yabancı VAR Hakemi' isyanı! 'Eleştirmeyecek değiliz'

17 Ocak 2025 23:13 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 23:14

Galatasaray'ın Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak puan kaybettiği maç sonunda açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, "İlk yarı çok net penaltı pozisyonumuz vardı. Yabancı VAR geldi diye eleştirmeyecek değiliz. Nasıl Türk hakemlerini eleştiriyorsak onlarda bu eleştirilerden nasibi alacak. Eli topa götürme dünyanın neresinde olursa olsun penaltıdır." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig​'in 20. hafta maçında lider Galatasaray deplasmanda Hatayspor​ ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk​ maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi.

"TOP BİR TÜRLÜ GOL OLMADI"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Belli bir dakikadan sonra yavaş hareketler yaptık. Uzun paslar yaptık. İkinci yarının başındaki değişiklikler oyunu hızlandırmak içindi. Maçı kazanmak için çok fazla pozisyona girdik. Top bir türlü gol olmadı. Sona doğru da yine kötü kullandığımız çok fazla pozisyon var. Bu kadar pozisyona girdik ama 5-6 tane daha pozisyona girebilirdik. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum." dedi.

"YABANCI VAR GELDİ DİYE ELEŞTİRMEYECEK DEĞİLİZ"

Açıklamasına devam eden Buruk, "İlk yarıyı saymıyorum. Maçın önemini anlamadık. Kötü işler yaptık. Rakibimize öne geçme ve dirençli olma şansı verdik. Oyun içinde iyi niyet de vardı. Bitiriciliğimiz iyi olsaydı çok rahat maç olabilirdik. 17 deplasman maçında galibiyetimiz vardı. Geçen sene de burada puan kaybı yaşamıştık. Kulübeden gelen oyuncularımız elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyun iyi giderken ikinci santrforu da oyuna aldık. Barış hem yoruldu gözüküyor hem devam edecek gibi duruyor. Batshuayi hamlesi yaptık. Batshuayi'nin daha iyi bir şekilde katkı vereceğini bekleyebilirdik. Erken gol bulmamıza rağmen oyunu çeviremedik. İlk yarı çok net penaltı pozisyonumuz vardı. Yabancı VAR geldi diye eleştirmeyecek değiliz. Nasıl Türk hakemlerini eleştiriyorsak onlarda bu eleştirilerden nasibi alacak. Eli topa götürme dünyanın neresinde olursa olsun penaltıdır." ifadelerini kullandı.