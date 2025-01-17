Hatayspor - Galatasaray maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Müsabaka Mersin Stadyumu'nda oynanıyor
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
9'🚫sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra Berkan Kutlu'ya pasını aktardı. Berkan Kutlu'nun şutunda top az farkla auta gitti.
15'🚫Torreira ceza sahasından vurduğu top direkten oyun alanına geri döndü.
25'🚫savunmanın arkasına atılan uzun topta Osimhen tek vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Bu pozisyon sonrası ofsayt işaret edildi.
28'⚽Hatayspor kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolde Cemali Sertel topa dokundu ve top filelerle buluştu. Hatayspor 1-0 öne geçti.
45'⏹İlk yarı sona erdi.
46'▶️İkinci yarı başladı.
11'LER
Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Rivas, Joelson, Aboubakar.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Berkan Kutlu, Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
HAKEM KADROSU
Hatayspor ile Galatasaray arasındaki müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Süleyman Bahadır görev alacak.
Hatayspor-Galatasaray maçında Jan Boterberg VAR koltuğunda oturacak. AVAR hakemi olarak ise Kerem Ersoy görev yapacak.