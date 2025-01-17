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Hatayspor - Galatasaray maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ocak 2025 20:02 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 21:09
Hatayspor - Galatasaray maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor​ ile Galatasaray​ karşı karşıya geliyor. Müsabaka Mersin Stadyumu​'nda oynanıyor

 

 

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

9'🚫sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra Berkan Kutlu'ya pasını aktardı. Berkan Kutlu'nun şutunda top az farkla auta gitti.

15'🚫Torreira ceza sahasından vurduğu top direkten oyun alanına geri döndü.

25'🚫savunmanın arkasına atılan uzun topta Osimhen tek vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Bu pozisyon sonrası ofsayt işaret edildi.

28'⚽Hatayspor kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolde Cemali Sertel topa dokundu ve top filelerle buluştu. Hatayspor 1-0 öne geçti.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

46'▶️İkinci yarı başladı.

Hatayspor - Galatasaray maçı canlı anlatım - 1. Resim

11'LER

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Rivas, Joelson, Aboubakar.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Berkan Kutlu, Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Victor Osimhen - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

HAKEM KADROSU

Hatayspor ile Galatasaray arasındaki müsabakada Cihan Aydın​ düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Süleyman Bahadır görev alacak.

Hatayspor-Galatasaray maçında Jan Boterberg VAR koltuğunda oturacak. AVAR hakemi olarak ise Kerem Ersoy görev yapacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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